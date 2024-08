Le Royaume de plus en plus conforté dans ses droits sur son Sahara

La diplomatie marocaine poursuit son offensive

19/08/2024

Après la récente reconnaissance de la souveraineté du Royaume sur son Sahara par la France et la Finlande, et l’ouverture du consulat général du Tchad à Dakhla, c’est au tour de la République dominicaine, par la voix de son président, d’affirmer son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et son intention d’ouvrir un consulat à Dakhla.



Selon un communiqué publié récemment par le ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine, le président dominicain, Luis Abinader, a chargé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, de transmettre à S.M le Roi MohammedVI « le soutien ferme de la République dominicaine à la souveraineté du Maroc sur le Sahara et l’intention de considérer en tant que priorité dans les futurs plans d’expansion, l’ouverture d’un consulat dans la ville de Dakhla ». Et Luis Abinader de réaffirmer également que la République dominicaine «considère le plan d'autonomie, proposé par le Maroc, comme l’unique solution au différend sur le Sahara», a souligné la même source.



Les reconnaissances en cascade de la marocanité du Sahara par les pays occidentaux (Etats-Unis, Espagne, France, Pays-Bas, Allemagne et bien d’autres), par des pays de l’Amérique et par la quasi majorité des pays africains ne prouvent pas uniquement la justesse de la cause nationale, mais confirment aussi l’inanité, voire la déchéance définitive des thèses séparatistes.



C’est la conclusion à laquelle a abouti l’Institut des Etats-Unis pour la paix (United States Institut of peace, USIP) qui a affirmé que « le conflit autour du Sahara est bel et bien terminé ».



En effet, le directeur des programmes pour l’Afrique du Nord, Thomas M. Hill, a souligné que l’un des conflits les plus anciens d’Afrique a pris fin en juillet lorsque la France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara.



« En tant que dernière puissance coloniale du Maghreb, la France est sans doute l’acteur étranger le plus influent de la région. La décision de la France de mettre fin à sa neutralité sur la question du Sahara reflète et renforce un consensus international croissant en faveur de la souveraineté du Maroc », a fait savoir la même source.



Dans la même veine, le portail «Maghreb-intelligence» a indiqué que le rapport du think tank sud-africain Institute For Security Studies s’inscrit dans le droit-fil de l’Institut des Etats-Unis pour la paix qui émane, faut-il le rappeler, du Congrès américain et qui est spécialisé dans la résolution des conflits.



«La tendance séparatiste se trouve de plus en plus mal et perd de la vitesse face au soutien de plus en plus croissant dont jouit le plan d’autonomie marocain», a précisé le think tank sud-africain.



«Depuis le lancement de ce plan en 2007, Rabat a réussi à convaincre de nombreux pays, notamment les Etats-Unis, la France et l’Espagne, de soutenir sa vision d’une autonomie sous sa souveraineté», a fait savoir l’Institute For Security Studies avant de rappeler que bon nombre de pays ont complètement changé leur position ou gelé leur reconnaissance de la pseudo-rasd. En parallèle, le Maroc a solidifié ses positions en obtenant l’ouverture de consulats dans le Sahara, un geste perçu comme un appui à ses droits».



Mourad Tabet