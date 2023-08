Le Royaume commémore ce dimanche le 70ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple

L’occasion de mettre en évidence la portée édificatrice et la profonde symbolique d'une épopée nationale

20/08/2023

La commémoration du 70ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple constitue une occasion de mettre en évidence la portée édificatrice et la profonde symbolique d'une épopée nationale renouvelée pour construire et élever les édifices de la nation et sauvegarder son intégrité territoriale.



Ainsi, dans une ambiance d'enthousiasme et de mobilisation continue, le peuple marocain ainsi que la famille de la résistance et de l'Armée de libération commémorent, ce dimanche, cet anniversaire riche en leçons de patriotisme, un événement gravé dans la mémoire historique du Royaume en termes de quête de liberté, d'indépendance et d'unité de la patrie, sous la conduite du glorieux Trône Alaouite.



Le 20 août 1953, les autorités coloniales ont contraint à l'exil le héros de la libération et de l'indépendance, Feu SM le Roi Mohammed V, dans le dessein d'éteindre la flamme de la lutte nationale, indique dans un communiqué le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération.



Or, cet acte odieux n'a fait que susciter une forte mobilisation du peuple marocain qui s'est soulevé dans toutes les régions du pays pour défendre la grandeur du pays, protéger la souveraineté du Royaume et réclamer avec force le retour du regretté Souverain, symbole de l'unité de la nation.



Cette épopée est une étape historique importante et décisive dans le processus de la lutte nationale que les Marocains ont menée pendant des décennies et des générations pour s’affranchir du joug colonial, notamment les batailles d'Elhri dans le Moyen Atlas en 1914, d'Anoual au Rif, de 1921 à 1926, de Bougafer à Ouarzazate, de Jbel Baddou à Errachidia en 1933, précise-t-on.



Et d'ajouter que l'action politique s'est opposée au soi-disant Dahir berbère en 1930, d'où la mobilisation nationale s’est poursuivie avec la présentation le 11 janvier 1944, du document historique "Manifeste de l'indépendance" du Maroc.



Le 9 avril 1947, Feu SM Mohammed V a effectué sa visite à la ville de Tanger, où il prononça son Discours historique dans lequel le Souverain avait revendiqué ouvertement l'indépendance du Maroc et son unité nationale. Dès lors, le Palais Royal s'est engagé dans une lutte acharnée contre les agissements de la Résidence générale du Maroc pendant le Protectorat français, d'où le forfait commis le 20 août 1953 par les autorités coloniales contre le héros de la nation, Feu SM le Roi Mohammed V.



Par conséquent, une résistance de tout un peuple, qui s'est déclenchée le 1er octobre 1955 au Nord du pays, a fait plier la puissance coloniale qui n'a eu d'autre choix que de libérer le Roi Moujahid pour faire un retour triomphal dans son pays le 16 novembre 1955, apportant la bonne nouvelle de l’indépendance et de la liberté, et le début du grand "jihad" (combat) économique et social pour l'édification d'un Maroc libre et indépendant en quête de réalisation de son intégrité territoriale.



La marche de la libération et le parachèvement de l'indépendance nationale se sont poursuivis avec la récupération de Tarfaya le 15 avril 1958 et de Sidi Ifni le 30 juin 1969.



Cette épopée héroïque a abouti à la libération des parties usurpées restantes du Sahara marocain grâce à la symbiose entre le Trône et le peuple, notamment la virtuosité et la sagesse de l'initiateur de la marche verte, Feu SM Hassan II, ayant permis le 28 février 1976 à l'évacuation du dernier soldat étranger du Sahara marocain, ainsi que la récupération de la province d'Oued Eddahab le 14 août 1979.



Dans la foulée, la famille de la résistance réaffirme sa mobilisation permanente et continue derrière SM le Roi Mohammed VI, afin de défendre notre intégrité territoriale qui ne ferait l'objet de concession et de négociation, saluant, dans ce sens, l'initiative marocaine d'accorder une autonomie élargie aux provinces du sud sous la souveraineté nationale.



L'épopée de la Révolution du Roi et du peuple occupe une place de choix dans le coeur de chaque Marocain, car elle est porteuse des valeurs de patriotisme, de fierté d'appartenance nationale, de sacrifice, d'engagement et de victoire de la volonté du Trône et du peuple.