Le Royaume-Uni loue la Vision “remarquable” de SM le Roi pour l’Afrique

25/07/2024

Le Royaume-Uni a mis en avant la vision "remarquable" et "globale" de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement et l’intégration économique de l’Afrique, tout en soulignant l’engagement effectif du Maroc et de son Souverain pour assurer un avenir prospère au continent et à sa population.



Sous la conduite de Sa Majesté le Roi, le Maroc confirme sa foi en l'avenir de l'Afrique et en le rôle que joue le Royaume dans tout le continent à la faveur de ses investissements, a souligné le ministre britannique pour l’Afrique du Nord et le Moyen Orient, Alistair Burt, dans un message de félicitations, à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.



Le Maroc, a relevé M. Burt, est le deuxième plus grand investisseur en Afrique subsaharienne, avec environ 62,9% des investissements directs étrangers (IDE) du Royaume dirigés vers cette région, "un véritable vote de confiance, qui devrait inciter les autres (pays) à faire de même".



Le haut responsable britannique a également rappelé que Sa Majesté le Roi a été "la force motrice" de l'Initiative Atlantique en faveur des pays du Sahel, qui vise à explorer des solutions pour l'intégration et la transformation économique dans cette région.



"Il s’agit d’une vision remarquable et globale, visant à créer de nouvelles structures économiques intégrées et assurer un accès libre à l'Atlantique à travers des liaisons de transport renouvelées", a affirmé M. Burt, estimant que cette Initiative Royale contribuera à promouvoir des opportunités économiques pour la jeunesse africaine et un avenir viable pour les populations de la région.



Il a, d’autre part, salué le leadership de SM le Roi à l’échelle continentale dans le domaine du climat, rappelant l’organisation en 2016 de la COP22 à Marrakech, où le Souverain avait été l’initiateur d’un Plan d’action pour l’Afrique, dans l’objectif de remédier aux conséquences du changement climatique sur le continent.



"Je suis fier que le Royaume-Uni ait soutenu tout cela, à la fois historiquement et récemment. L'investissement économique reste important d'autant plus que les liens étroits (du Maroc) avec l'Europe sont de plus en plus perçus comme une passerelle économique vers le Maghreb et le Sud", a soutenu M. Burt.



Par ailleurs, le responsable britannique a mis en relief les réformes constitutionnelles et socio-économiques durables lancées par SM le Roi, depuis 2011, en vue de promouvoir les conditions de vie des Marocains et satisfaire leurs aspirations pour un avenir meilleur, mettant en avant le leadership et la clairvoyance du Souverain.



Il a, par ailleurs, salué l’"ambitieux" chantier de la généralisation de la protection sociale dans le Royaume, au lendemain de la crise du Covid-19, notant que ce chantier vient conforter la marche en avant du Royaume sur la base de fondements solides.



Evoquant les relations "historiques" et "étroites" liant le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni, M. Burt a rappelé la visite d’Etat effectuée au Maroc par SM le Roi Charles III en 2013 alors qu’il était Prince de Galles.



Il a, en outre, mis l’accent sur les liens d’amitié solides et d’estime mutuelle unissant SM le Roi Mohammed VI et SM le Roi Charles III ainsi que les deux Familles Royales, comme en témoigne le message de félicitations adressé par SM le Roi au Souverain britannique à l’occasion de son couronnement.



"De telles paroles nous en disent long sur l'avenir et le passé", a relevé M. Burt, rappelant que les relations diplomatiques officielles entre les deux Royaumes "datent de plus de 800 ans, depuis l’an 1213", et que les relations commerciales remontent à plus de 300 ans.

Ces relations historiques, a-t-il souligné, se sont "renforcées sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et sont destinées à se poursuivre", citant à cet égard le dialogue stratégique entre les deux pays qui, lancé en 2018, constitue "une référence à maintenir".



Ce dialogue a consolidé les liens entre les deux Royaumes sur les plans politique, sécuritaire, économique et culturel, a-t-il encore indiqué. Cela constitue "une plate-forme solide" pour examiner les perspectives d'avenir de ces relations.



M. Burt a aussi salué la clairvoyance de SM le Roi, lorsque le Royaume est devenu en 1995 un membre fondateur du Dialogue méditerranéen de l'OTAN, en reconnaissance de son rôle clé en matière de sécurité de la région euro-atlantique et de la Méditerranée.



"Face aux difficultés du monde actuel, les expériences communes des siècles derniers, et la capacité de répondre et de s'adapter aux nouveaux défis, sont au cœur des relations entre le Royaume-Uni et le Maroc", a-t-il dit.



"Nos Monarchies sont garantes non seulement de notre pérennité, mais aussi de l'empathie envers les besoins de nos peuples, et constituent des pièces maîtresses de nos Constitutions démocratiques", a conclu M. Burt.