Le Royaume-Uni forcé de revoir le service du thé à l'exposition universelle d'Osaka

04/05/2025

Les internautes japonais ont peu goûté le thé à 31 euros servi dans des gobelets en carton au pavillon britannique de l'Exposition universelle d'Osaka, une indignation qui a contraint l'ambassade du Royaume-Uni à revoir sa copie.



"Nous avons amélioré notre service après des retours disant que n'avions pas été à la hauteur des attentes", a déclaré une responsable de l'ambassade britannique à Tokyo dans une vidéo publiée jeudi sur X.

"Le thé de l'après-midi constitue une partie importante de notre tradition et symbolise la culture britannique", a-t-elle ajouté en japonais.



Plus tôt cette semaine, une publication sur les réseaux sociaux qui déplorait "un sachet de thé coincé dans une tasse en carton" au prix de 31 euros, est devenue virale sur X. Nombre d'internautes japonais ont exprimé leur stupéfaction face à cet "afternoon tea" qui trahissait l'image sophistiquée qu'ils se faisaient de cette tradition typiquement britannique.



Les gobelets en carton ont depuis été remplacés par des tasses en céramique, a précisé la responsable de l'ambassade, qui a dit espérer que les visiteurs du pavillon britannique "approfondiront leur intérêt pour la richesse et la profondeur de notre culture".



Malgré tout, des internautes ont continué à exprimer leur colère.

"En tant que Britannique résident au Japon, c'est embarrassant, et 5.000 yens (31 euros) !", a commenté un utilisateur de X sous la vidéo de l'ambassade.



Le fiasco du thé britannique n'est pas le premier incident à l'exposition universelle qui se tient cette année à Osaka, dans l'ouest du Japon, jusqu'à la mi-octobre.

La semaine dernière, une partie de l'hélice d'un moteur d'une des "voitures volantes" de type drone présentées lors de l'événement est tombée, sans faire de blessé, ont indiqué les médias japonais.



Les services de navettes autonomes, avec des conducteurs à bord pour garantir la sécurité, ont eux été suspendus après qu'un des véhicules a percuté un mur.