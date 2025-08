Le Royal Golf Dar Es Salam sacré champion de la Coupe du Trône 2025

04/08/2025

Le Royal Golf Dar Es Salam a remporté la 20ème édition de la Coupe du Trône de golf, après sa victoire sur le score de 8 à 4, samedi en finale, face au Royal Country Club de Tanger, concluant ainsi une semaine de compétition intense sur les greens du club hôte.



Cette victoire marque le 12ème sacre du club de Rabat dans cette prestigieuse compétition organisée par la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG) et l’Association du Trophée Hassan II de Golf (ATH), sous la présidence effective de SAR le Prince Moulay Rachid.



Disputée dans le cadre exceptionnel du Royal Country Club de Tanger, golf centenaire et patrimoine national, cette édition anniversaire a rassemblé les douze meilleures équipes du Royaume, dans une ambiance alliant esprit de club et excellence sportive.



La finale a offert un spectacle de haut niveau, opposant l'expérience du Royal Golf Dar Es Salam, tenant du titre, à l’enthousiasme du club hôte, qui disputait la première finale de son histoire mais pouvait compter sur le soutien de son public jusqu'au bout.



Dans une déclaration à la MAP, la golfeuse Soufia Cherif Essakali a exprimé sa grande joie après la victoire de son équipe lors de cette édition de la Coupe du Trône, soulignant que ce n’était pas un parcours facile pour décrocher le sacre, d’autant plus que la compétition ne s'est pas jouée à domicile.



Elle a également mentionné qu’il y avait beaucoup de stress tout au long des épreuves disputées, notant que la finale a été particulièrement éprouvante en raison du suspense maintenu jusqu’aux dernières minutes.



Pour sa part, Mustapha Zine, vice-président de la Fédération Royale marocaine de golf, a indiqué que cette édition a été marquée par un niveau de jeu très élevé, saluant le club hôte pour les efforts déployés afin de maintenir le parcours dans un état de qualité optimale pour la tenue de la compétition dans les meilleures conditions.



Par ailleurs, le président du Royal Country Club de Tanger, Chawad Yaquine a salué la performance de l’équipe hôte, vice-championne pour la première fois de son histoire, soulignant que l’ensemble des douze équipes ayant pris part à cette édition ont affiché un très bon niveau de jeu.



S'agissant de la petite finale, elle s'est soldée par la victoire du Royal Golf Anfa Mohammedia, qui a décroché la troisième place de cette 20ème édition de la Coupe du Trône de golf aux dépens de PalmGolf Casablanca.



Au fil de la semaine, la Coupe du Trône 2025 a mis en lumière la profondeur du golf national, avec la participation de nombreux joueurs et joueuses figurant dans le World Amateur Golf Ranking, confirmant le niveau élevé de la compétition.



Ce tournoi a également illustré les fruits du travail de formation entrepris par les clubs, en parfaite cohérence avec les objectifs de la FRMG en matière de développement du haut niveau.

Divers

CHAN 2024



La sélection tanzanienne des joueurs locaux s’est imposée face à son homologue burkinabé sur le score de 2 à 0, en match d’ouverture du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN-2024), disputé samedi soir au stade Benjamin Mkapa à Dar Es Salam, pour le compte de la première journée du groupe B.

Les buts des locaux ont été l’œuvre d'Abdul Hamisi Suleiman en transformant un penalty (45+3è) et Mohamed Hussein (71è).

Le pdeuxième match du groupe B devait opposer, dimanche, Madagascar à la Mauritanie.

Dix-neuf sélections nationales, composées exclusivement de joueurs évoluant dans les championnats nationaux africains, prennent part à cette 8è édition du CHAN.

Il s’agit de la première édition organisée conjointement par trois pays de l’Afrique de l’Est, à savoir la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda.

L’équipe nationale du Maroc évolue dans le groupe A, aux côtés du Kenya, la Zambie, l’Angola et la RD Congo.



Division Excellence de basket



Le FUS de Rabat a remporté le titre de la Division Excellence hommes de basketball, en battant l'AS de Salé sur le score de 64 points à 62, lors du cinquième et dernier match de la finale des play-offs, vendredi à la salle Ibn Yassine à Rabat.

Le club rbati décroche ainsi sa troisième victoire lors de cette finale, après avoir auparavant dominé les deuxième (89 à 87) et troisième matches (75 à 70), contre deux succès pour le club slaoui, vainqueur des premier (79 à 76) et quatrième (74 à 67) matches.

En demi-finales, les Corsaires de Bouregreg avaient éliminé l'Ittihad de Tanger, tandis que les Fussistes avaient composté leur billet au détriment du Maghreb Fès.

Le FUS réalise ainsi le doublé après avoir décroché, début juillet dernier, la Coupe du Trône (2024-2025) aux dépens du même adversaire.