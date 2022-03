Le Roi de Suède souligne la profondeur des liens historiques avec le Maroc

10/03/2022

Le Roi de Suède Carl XVI Gustaf a souligné, mardi, la profondeur des liens historiques unissant son pays au Maroc.



Recevant en audience au Palais Royal à Stockholm, M. Karim Medrek à l’occasion de sa nomination en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S.M le Roi en Suède, le souverain suédois a passé en revue avec le diplomate marocain des sujets d’intérêts communs notamment la promotion des relations bilatérales, les énergies renouvelables, ainsi que la gestion de la pandémie de la Covid-19.



Exprimant sa gratitude pour l'audience qui lui a été accordée et pour les propos tenus à l’endroit du Maroc, M. Medrek a fait part au Roi de Suède de la volonté du Royaume de promouvoir et d’explorer de nouvelles voies de coopération bilatérale.



Le diplomate marocain s’est engagé à œuvrer à la promotion des relations d’amitié et de coopération entre les deux Royaumes séculaires qui, non seulement disposent d’une histoire et d’une civilisation ancestrales, mais sont mus par une forte volonté de réaliser la prospérité et le développement de leurs peuples et nations en faisant triompher dans le monde les valeurs de paix, de concorde et de sécurité.



Le diplomate marocain a mis en exergue, à cette occasion, les réformes politiques et sociales entreprises au Maroc sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI, la spécificité et l’harmonie du modèle social marocain, tout en soulignant les choix stratégiques du Royaume en matière d‘énergies renouvelables et de changements climatiques, ainsi que l’approche adoptée pour contenir la pandémie et ses conséquences sur le plan économique. Il convient de signaler que cette audience est la première accordée par le souverain suédois à un ambassadeur étranger depuis le début de la pandémie il y a deux ans.