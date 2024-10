Le Real signe une nouvelle remontada face à Dortmund

Vinicius voit triple

24/10/2024

Mené 2-0 sur sa pelouse, le Real Madrid, champion d'Europe en titre, a signé une nouvelle "remontada" en renversant le Borussia Dortmund (5-2) mardi lors de la 3e journée de Ligue des champions, grâce notamment à un triplé de Vinicius.

Le Roi d'Europe ne meurt jamais. Surtout pas devant son public, qui a trop souvent vu son équipe revenir de nulle part pour arrêter d'y croire.



Sur sa mythique pelouse du Santiago Bernabéu, le géant espagnol aux 15 Ligues des champions n'avait pourtant été que l'ombre de lui-même pendant 45 minutes pour se retrouver mené 2-0 plutôt logiquement à la pause, avant, une nouvelle fois, de renverser le sort de la rencontre sous l'impulsion de sa star brésilienne Vinicius Junior, auteur d'un triplé (62e, 86e, 90e+3).



Le Borussia, efficace et solidaire, pensait bien tenir son exploit face au club madrilène et son armada de stars, mais il a, comme lors de la finale de juin dernier (2-0), et comme tant d'autres avant lui, fini par en subir la loi en explosant totalement face aux assauts merengue.



"C'est ainsi, ainsi que gagne Madrid", ont entonné en cœur les supporters madrilènes habitués à voir leurs joueurs signer ce type d'exploits sur la scène européenne depuis des années.



D'abord douchés à la demi-heure de jeu sur deux mouvements collectifs allemands parfaitement menés et conclus par le Néerlandais Donyell Malen (30e, 1-0), bien servi en pivot par l'ancien Rennais Serhou Guirassy, puis l'espoir anglais Jamie Bynoe-Gittens (34e), les Merengues semblaient alors voir pointer la crise, avec une deuxième défaite de rang en C1, à quatre jours du Clasico face au FC Barcelone.



Mais les hommes de Carlo Ancelotti, emmenés par un Kylian Mbappé remuant et doublement décisif malgré les accusations de viol portées par la presse suédoise après son récent voyage à Stockholm, et surtout par un Vinicius électrique, ont démontré une nouvelle fois qu'ils avaient assez de talent pour se sortir de n'importe quelle situation.

"La deuxième période nous a montré ce que nous devons faire et comment le faire. Cela peut être un moment clé de notre saison", a estimé Ancelotti.



"Nous savons que lorsque nous sommes à la maison, avec nos supporters, tout peut arriver", a déclaré Vinicius, élu homme du match, sur la chaîne Movistar. "Nous sommes entrés (à la mi-temps) très calmes et nous avons écouté l'entraîneur, nous n'avons dit qu'une chose: +Si nous marquions le premier but, nous reviendrions encore une fois+, et nous avons réalisé une autre remontada, grâce aux supporters et à toute l'équipe qui a tout donné", a-t-il ajouté.



L'ailier brésilien, d'abord brouillon puis brillant, a prouvé pourquoi il était le favori pour remporter le Ballon d'or lundi, avec un triplé en l'espace de trente minutes (62e, 86e, 90e+3), tandis que l'attaquant français, maladroit dans le dernier geste malgré plusieurs occasions (9e, 70e, 80e, 81e) s'est mué en passeur pour l'Allemand Antonio Rüdiger (60e), qui a relancé le Real dans la rencontre.



Mis en échec par le portier adverse Gregor Kobel, sauvé par sa barre à deux reprises devant Rodrygo et Bellingham en première période (37e), Mbappé est également impliqué sur le but égalisateur de "Vini", confirmant son retour en forme au niveau sportif.



Le N.9 merengue aura une nouvelle occasion de le confirmer samedi pour le premier Clasico de sa carrière face au FC Barcelone.