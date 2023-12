Le Real s'impose à Alavés et vire en tête à la trêve

23/12/2023

Le Real Madrid s'est imposé dans le temps additionnel sur le terrain d'Alavés (1-0) jeudi soir et a pris les commandes du championnat juste avant la trêve, profitant du faux-pas de Gérone. Pourtant réduit à dix à partir de la 54e minute et l'exclusion de son capitaine Nacho Fernandez, le Real a marqué par Lucas Vazquez de la tête sur un corner frappé côté gauche par Toni Kroos (90+2).



L'équipe de Carlo Ancelotti termine ainsi l'année à la première place, à égalité de points avec Gérone (2e), accroché en fin de match par le Betis un peu plus tôt dans la soirée à Séville (1-1). En 18 journées, le Real est d'ailleurs la seule équipe de la Liga à avoir battu Gérone cette saison: 3-0 en Catalogne le 30 septembre lors de la 8e journée.



Au Pays basque, Alavés (16e) s'est fait piéger dans le temps additionnel face à un Real qui, pourtant, ne s'était guère montré dangereux jusqu'alors. Le but de Vazquez est toutefois venu sanctionner la trop grande prudence des locaux, qui n'ont jamais su profiter de leur avantage numérique. Nacho Fernandez a été très logiquement exclu pour une très vilaine faute sur l'attaquant Samuel "Samu" Omorodion (54e).



Après avoir été alerté par l'assistance vidéo, l'arbitre de la rencontre Isidro Diaz de Mera a adressé carton rouge direct au défenseur central madrilène. A Séville, Gérone a ouvert la marque sur penalty, sifflé pour une faute d'Aitor Ruibal sur l'attaquant brésilien Savio et transformé avec beaucoup de sang froid par Artem Dovbyk (39e).



Le gaucher ukrainien en est désormais à onze buts marqués cette saison, dont trois penaltys. Alors que le club catalan semblait se diriger vers sa quinzième victoire de la saison, le Betis, dominateur en seconde période, a logiquement égalisé par son capitaine German Pezzella (88e).



L'Argentin a marqué à la suite d'un corner tiré côté droit et d'un cafouillage devant le but de Gérone, gardé par un autre Argentin, Paulo Gazzaniga. Le Real Betis, qui était privé jeudi de son meneur de jeu français Nabil Fekir, blessé à une hanche, reste septième après ce quatrième match nul d'affilée en Liga. Muet jeudi soir, l'attaquant anglais du Real Jude Bellingham conserve lui la tête du classement des buteurs (13), devant Borja Mayoral (Getafe, 12), Artem Dovbyk (Gérone, 11) et Antoine Griezmann (Atlético, 11).



Samedi, l'Atlético Madrid (4e à 3 pts du Barça) jouera un match en retard de la 4e journée contre le FC Séville (16e) puis le championnat reprendra les 2, 3 et 4 janvier. Gérone recevra l'Atlético Madrid et le Real accueillera Majorque (14e).