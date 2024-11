Le Real cède le pas face à Liverpool en Ligue des champions

Ben Seghir buteur avec Monaco

28/11/2024

Lille a enchaîné une nouvelle victoire mercredi soir (2-1) face à Bologne tandis que l'AS Monaco, réduit à dix, a cédé face au Benfica Lisbonne (3-2) lors de la 5e journée de Ligue des champions qui a vu Liverpool dominer le Real Madrid (2-0) et conforter sa première place.



A Bologne, les Lillois ont été courageux jusqu'au bout pour enregistrer une troisième victoire dans la compétition reine grâce à un doublé de Ngal'ayel Mukau (44e, 66e).



Les joueurs de Bruno Genesio, 12e, ont réussi à tenir bons alors que Bologne a poussé jusqu'en fin de match. Avec cette victoire, ils se rapprochent de la qualification en barrages de la Ligue des champions.



Au terme d'un match serré et plaisant qui a vu deux buts refusés, l'ASM, l'autre club français en lice mercredi soir, a fini par craquer en fin de match et a été renversé par le Benfica.

Réduits à dix après l'expulsion de Wilfried Singo, les Monégasques n'ont pas réussi l'exploit d'enchaîner une quatrième victoire et sont désormais 8e du classement.



Ils ont concédé leur première défaite avant de se déplacer à Arsenal.

Après avoir mené (2-1) grâce à Soungoutou Magassa et Eliesse Ben Seghir, les hommes d'Adi Hütter n'ont rien pu faire en fin de match notamment face à Angel Di Maria, auteur de trois passes décisives.



En Angleterre, Liverpool (15 points) a largement dominé le Real Madrid à Anfield. Les coéquipiers de Kylian Mbappé, trop discret et qui a raté un penalty, ont peu existé et auraient pu subir une plus lourde défaite si Mohamed Salah n'avait également manqué son penalty.



Le Real Madrid a enregistré sa troisièmé défaite et est 24e du classement, juste devant le PSG qui s'était incliné mardi soir sur la pelouse du Bayern Munich (1-0).

Quatrième, le Borussia Dortmund s'est facilement défait du Dynamo Zagreb (3-0), tandis qu'Aston Villa a fait match nul (0-0) face à la Juventus, qui a évité le pire en toute fin de rencontre étant le but de Morgan Rogers a finalement annulé.



Plus tôt dans la soirée, Sttugart - que Paris retrouvera lors de la dernière journée - s'est effondré face à l'Etoile Rouge Belgrade (5-1), tandis que Gérone a été battu (1-0) par Sturm Graz.