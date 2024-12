Le Real Madrid rate le coche

Jesus Navas fait ses adieux à Séville

16/12/2024

Sans Kylian Mbappé, blessé à la cuisse gauche, le Real Madrid a été tenu en échec (3-3) sur la pelouse de son voisin le Rayo Vallecano samedi au terme d'un match fou, manquant l'occasion de prendre la tête du championnat espagnol.



Mené 2-0 à la 36e minute, le géant madrilène a bien cru signer une nouvelle remontada grâce à trois buts de l'Uruguayen Federico Valverde (38e, 2-1), de l'Anglais Jude Bellingham (45e, 2-2) et du Brésilien Rodrygo (56e, 3-2) mais a concédé l'égalisation à l'heure de jeu sur un ballon du défenseur français Florian Lejeune coupé par le pied gauche du héros local Isi Palazon (64e, 3-3).



Grandement bousculé à Vallecas, le champion d'Espagne en titre (2e, 37 points avec un match en retard) rate ainsi l'occasion de mettre la pression sur son grand rival le FC Barcelone (1er, 38 points) en s'emparant provisoirement de la première place avant la récéption de Leganés dimanche (21H) par les Blaugranas, et donne l'occasion à son autre voisin l'Atlético Madrid (3e, 35 points avec deux matchs en moins) de chiper la deuxième place en cas de succès contre Getafe dimanche (14H).



Le Brésilien Vinicius Junior, ménagé par son entraîneur Carlo Ancelotti à quatre jours de la finale de la Coupe intercontinentale au Qatar face au club mexicain de Pachuca, est entré en jeu à la 63e minute mais n'a pas pu faire la différence, pas plus que son cadet Endrick ni le milieu français Eduardo Camavinga, qui faisait son retour sur les terrains un peu plus de deux semaines après sa blessure à la cuisse gauche à Liverpool fin novembre.



Cette 17ème journée a notamment été marquée par les adieux émouvants du vétéran du Séville FC Jesus Navas, 39 ans, à son public du stade Ramon Sanchez Pizjuan, après 703 rencontres disputées sous le maillot du club andalou et huit titres remportés, dont 4 Ligue Europa.



Entré sur la pelouse par une haie d'honneur des deux équipes lors de la victoire (1-0) des siens face au Celta Vigo, l'ex-joueur de Manchester City, qui va prendre sa retraite à la fin de l'année 2024, en est sorti à la 71e minute en larmes pour son dernier match à domicile.



Champion du monde en 2010, vainqueur de l'Euro 2012 et 2024, et de la Ligue des nations en 2023, le virevoltant ailier droit, reconverti arrière latéral, va raccrocher les crampons comme le joueur le plus capé de l'histoire du Séville FC, et considéré comme une légende du football espagnol.



Plus tôt dans l'après-midi, Gérone, en supériorité numérique dès la demi-heure de jeu, a subi une cinquième défaite sur ses six derniers matchs toutes compétitions confondues en s'inclinant (2-1) sur la pelouse de Majorque, qui grimpe provisoirement à la cinquième place, qualificative pour la Ligue Europa.