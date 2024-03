Le Real Madrid porte plainte après les nouvelles insultes racistes contre Vinicius

Le Real Madrid a annoncé vendredi avoir porté plainte après les insultes racistes proférées mercredi contre son attaquant brésilien Vinicius Junior avant les matches de Ligue des champions Barcelone - Naples et Atlético Madrid - Inter Milan.



"Le Real Madrid a porté plainte auprès du parquet général" pour des "délits de haine et de discrimination" après "les insultes racistes et haineuses adressées à notre joueur Vinicius Junior", a indiqué le club espagnol dans un communiqué.



"Le Real Madrid condamne ces violentes attaques" qui "se produisent, malheureusement, de façon répétée" contre ce joueur, ajoute le club merengue, qui précise avoir demandé au parquet l'aide de la police pour identifier les auteurs des insultes.



"Notre club continuera à travailler pour la défense des valeurs du football et du sport, et restera ferme dans sa lutte pour la tolérance zéro face à des épisodes aussi répugnants que ceux qui continuent à se dérouler ces derniers temps", insiste le club madrilène.



Les nouvelles insultes à l'encontre de Vinicius ont eu lieu aux abords des stades Montjuic de Barcelone et du Metropolitano de Madrid, avant les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions opposant le Barça à Naples et l'Atletico à l'Inter Milan.



Jeudi, Vinicius a lui-même appelé l'UEFA à "punir" les responsables de ces attaques, après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant des supporters de l'Atlético chanter "alé, alé, alé, Vinicius chimpanzé".

"C'est une triste réalité qui arrive même lors de matches où je ne suis pas présent", a regretté dans ce message Vinicius, victime de multiples actes ou d'insultes racistes depuis son arrivée à Madrid en 2018, qui ont fait de lui une icône de la lutte antiraciste.



Interrogé vendredi sur ces événements, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a reconnu l'existence d'un "problème" et appelé les autorités à "agir" pour y mettre un terme.

"Il est nécessaire d'agir pour éviter ce genre de problèmes et de choses horribles qui affectent notre société. Les criminels ne devraient pas être dans les rues", a-t-il insisté lors d'une conférence de presse.



LaLiga a également déposé une plainte auprès du parquet pour ces événements, bien qu'il ne s'agisse pas de sa propre compétition. Depuis le Brésil, le président Luiz Inacio Lula Da Silva a manifesté son soutien au joueur.

Le 26 mars, l'Espagne et le Brésil joueront un match amical au Santiago Bernabéu, organisé en réponse aux insultes reçues par Vinicius la saison dernière lors d'un match contre Valence.