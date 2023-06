Le Real Madrid officialise le transfert de Bellingham

16/06/2023

Le Real Madrid a officialisé mercredi l'arrivée de l'international anglais Jude Bellingham, en provenance du Borussia Dortmund, jusqu'en 2029.



"Le Real Madrid et le Borussia Dortmund se sont mis d'accord sur le transfert du joueur Jude Bellingham, qui sera lié à notre club pour les six prochaines saisons", a déclaré le club espagnol dans un communiqué.



Dortmund avait déjà annoncé il y a une semaine un accord de principe sur le transfert du milieu de terrain au Real Madrid pour 103 millions d'euros auxquels pourront s'ajouter des bonus allant jusqu'à 30% de ce montant.



La nouvelle recrue du Real Madrid, blessée et forfait pour les matches de qualification à l'Euro-2024 avec la sélection anglaise, devait être présentée à la presse hier au centre d'entraînement du club madrilène.



L'arrivée de Bellingham, 19 ans, permettra au club merengue de poursuivre la refonte de son milieu de terrain vieillissant avec les trentenaires Luka Modric (37 ans) et Toni Kroos (33 ans).

Sa venue dans la "Maison Blanche" fait suite à celle du Français Aurélien Tchouameni, 23 ans, en 2022 et d'Eduardo Camavinga, 20 ans, en 2021.



L'Anglais est la recrue la plus importante depuis le début de la période des transferts pour le club madrilène qui a vu partir son avant-centre français Karim Benzema en Arabie Saoudite.