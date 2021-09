Le Raja stoppe l’élan de la Jeunesse Salmi

Première victoire de la saison du CAYB

26/09/2021

Le Raja de Casablanca (RCA) a surclassé la Jeunesse sportive Salmi (JSS) sur le score de 3 buts à 0, vendredi soir au Complexe sportif Mohammed V, en match comptant pour la 3ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi".



Hamid Ahadad, auteur d’un doublé à la 18è et 72è minutes et Mouchine Metouali (31è, s.p) ont été les artisans de la victoire des Verts. Les visiteurs ont été réduits à dix après l’expulsion de Yassine Kordani à la 31è minute.



Grâce à cette victoire, le Raja s’empare de la tête du classement avec 9 unités en compagnie du Difaâ Hassani d’El Jadida. Celui-ci s'est imposé, loin de ses bases, au stade El Bachir à Mohammédia, face au SCCM par 2 buts à 1.



Ayoub El Gaadaoui a ouvert la marque pour les visiteurs à la 43è minute, avant qu’Abdelfettah Hadraf ne double la mise à trois minutes de la fin du temps réglementaire. Dans le temps additionnel, AbdelMounaim Boutouil a inscrit l’unique réalisation des locaux (90+4è).



Par ailleurs, l’Olympic de Safi (OCS) et le Mouloudia d'Oujda (MCO) ont fait match nul, 1 but partout, samedi soir au stade El Massira de Safi. Hamza Khaba a ouvert le score pour l’OCS à la 52è minute, alors que le MCO a recollé au score par l’intermédiaire de Lamine Diakité (79è). Ce score d’un but partout a sanctionné également l’issue du match entre le Maghreb de Fès (MAS) et le FUS de Rabat, disputé vendredi soir au Grand stade de Fès.



Youssef Limouri a ouvert le score pour les Fassis (20è) avant que Yassine Rami n’égalise pour les visiteurs (71è). En revanche, première victoire de la saison du Youssoufia de Berrechid (CAYB) qui a pris le meilleur samedi à domicile sur le Rapide Oued Zem (RCOZ) par 2 buts à 1. Les locaux se sont imposés grâce à un doublé de Cherki El Bahri (16è et 26è), alors que le Congolais Obassi Ngatsongo Bersyl a sauvé l'honneur pour le RCOZ (38è)