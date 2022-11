Le Raja signe son premier carton de la saison en Botola

06/11/2022

Le Raja de Casablanca s'est octroyé 3 points, en corrigeant la Jeunesse sportive Salmi (1-4) à l'occasion de la 8e journée de la Botola Pro D1, samedi, au stade El Bachir de Mohammedia.



Le premier but a été inscrit à la 15e minute par Gibrel Sillah en faveur de la JSS. Les Vert et blanc sont revenus à la marque à la 26e minute avec un penalty tiré par Mohamed Nahiri. Le Raja a pris l'avantage grâce à une réalisation de Mohamed Azrida à la 39e minute, un but de Zakaria Hadraf à la 60e minute et une réalisation de Soufiane Benjdida à la 90e+4 minute.

Dans l’autre match disputé samedi au complexe sportif de Fès, le Maghreb de Fès (MAS) s'est imposé face au Mouloudia d'Oujda (MCO) par 2 buts à 1.



Les Fassis ont débloqué le compteur à la 10e minute avec un penalty signé Mohammed El Fkih. Le MCO a recollé au score à la 28e minute avec une réalisation de Paul Bassene. Le MAS a pris l'ascendant à la 58e minute avec un penalty tiré par Oussama Darfalou.



Vendredi au stade El Massira de Safi, l'Olympique de Safi et le Difaâ d'El Jadida ne se sont pas départagés (0-0). Quant au deuxième match avancé vendredi, il a vu le Hassania d'Agadir (HUSA) prendre le meilleur par 2 à 1 sur le Chabab de Mohammédia (SCCM).



Le Hassania d'Agadir a ouvert le score à la 19e minute sur penalty signé Youssef Mehri. Le SCCM est revenu à la marque à la 27e minute avec une réalisation d'Oussama El Mlioui. Le HUSA a pris le dessus à la 90+3 grâce à un but d'Abdelaziz Kaidi.



Les deux derniers matches comptant pour cette journée, ultime acte avant la trêve pour laisser place au Mondial, devaient opposer hier l’OCK à l’IRT et le WAC à l’UTS. Quant aux rencontres FUS-RSB et MAT-ASFAR, elles ont été reportées en raison de l’engagement des Berkanis et des Militaires en compétition continentale.

Divers

Ligue des Champions dames



L'AS FAR s'est imposée face au club libérien de Determine Girls sur le score de 2 à 0, samedi soir au stade Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, lors de la 3è et dernière journée (groupe A) du 1er tour de la Ligue des Champions féminine de la CAF (Maroc2022).



Les Militaires, déjà qualifiées pour les demi-finales, l'ont emporté grâce à des buts signés Oumaima Harcouch (47è) et Ibtissam Jraidi (78è). Ala faveur de ce succès, l'AS FAR signe un carton plein et termine en tête de la poule A avec 9 points.



L'autre billet en jeu dans ce groupe pour accéder au dernier carré a été décroché par le club tanzanien de Simba Queens, vainqueur de l’équipe zambienne de GreenBuffaloes(2-0)surle pelouse duGrand stade de Marrakech.