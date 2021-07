Le Raja se fait pression, le MAS relâché

08/07/2021

Le Maghreb de Fès (MAS) s'est imposé devant le Mouloudia Oujda (MCO) sur le score de 2 buts à 1, mardi soir au complexe sportif de Fès, en match comptant pour la 26è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football. Les buts des Jaune et Noir ont été marqués par Ayoub Lakhdar (54è) et Nabil Marmouk (57è), alors que Nabil Ankour a réduit l’écart pour les visiteurs (85è). Entre temps, Lamine Diakité a raté un pénalty pour le Mouloudia (76è). A la faveur de cette victoire, le MAS se hisse provisoirement de la 10è à la 6è place (33 pts), à côté de la Renaissance Berkane. Pour sa part, le MCO stagne à la 4è position avec 35 unités. Plus tôt dans la journée, le Hassania Agadir (HUSA) et le Raja de Casablanca (RCA) se sont quittés sur un nul blanc, au grand stade d’Agadir. Au terme de ce nul, le Raja est toujours dauphin avec 49 points, à huit unités du leader, le Wydad Casablanca, qui recevra mercredi en nocturne le Rapide Oued Zem. De son côté, le HUSA s’est emparé provisoirement de la 5è place avec 34 points. Pour rappel, trois matches comptant pour cette journée devaient être disputés mercredi, à savoir CAYB-RCAZ, OCS-SCCM et WAC-RCOZ. Quant au programme de ce soir, il se décline comme suit : MAT-FUS (17h00), DHJ-ASFAR (19h15) et IRTRSB (21h30).