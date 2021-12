Le Raja s’impose à domicile

Le Wydad chute à El Jadida

19/12/2021

Le Difaâ d'El Jadida (DHJ) s'est imposé face au Wydad de Casablanca (WAC) par 2 buts à 1, samedi au stade El Abdi d'El Jadida, à l'occasion de la 13ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi". Mené 2 buts à 0 à la fin de la première période, le Wydad n'a pu que réduire le score en deuxième mi-temps.



L'ouverture du score pour le club jdidi a été signée Zakaria Hadraf à la 15ème minute, avant de doubler la mise par Ayoub El Gaadaoui à la 38ème minute. Les Rouge et Blanc ont réduit l'écart à la 81ème minute par Yahya Attyat-Allah. Suite à cette rencontre, le DHJ grimpe à la quatrième place du classement avec 20 points, tandis que le WAC, 32 points, se maintient à la première place.



L'Association Sportive des FAR (AS FAR) a, quant à elle, battu le Chabab de Mohammédia (SCCM) par 1 but à 0, au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Les Militaires ont ouvert la marque à la 51ème minute grâce à Zakaria Fati.



Au terme de cette rencontre, l'AS FAR, 23 points, se maintient à la troisième place, tandis que le Chabab de Mohammédia est septième avec 17 points. Pour ce qui du troisième match de samedi, le Mouloudia d'Oujda (MCO) a été défait par le FUS de Rabat (FUS) sur le score de 2 buts à 1, à domicile au stade d'honneur d'Oujda.



L'ouverture du score pour la formation de l'Oriental est survenue grâce à un penalty de Youssef Anouar à la 35ème minute. Le FUS de Rabat a recollé au score à la 44e minute avec une réalisation de Mountassir Lahtimi. Les Fussistes ont pris le dessus à la 70ème minute grâce à Réda Hajhouj.



Suite à cette rencontre, le FUS, 12 points, se hisse à la 12ème place, tandis que le Mouloudia d'Oujda est 15e avec 10 unités. Concernant les matchs joués vendredi, la Renaissance de Berkane (RSB) s’est inclinée à domicile face au Rapide Oued Zem (RCOZ) sur le score de 1 but à 0, au stade municipal de Berkane.



Le Rapide Oued Zem a ouvert la marque à la 34ème minute par Mehdi Moufeddal. Au terme de cette rencontre, Oued Zem, 10 points, grimpe à la 14ème place, tandis que Berkane est quatrième avec 19 points.



Le Raja de Casablanca (RCA) a, lui aussi, décroché la victoire (1-0) contre le Hassania d'Agadir (HUSA), vendredi, au complexe sportif Mohammed V de Casablanca.



L'équipe casablancaise a ouvert la marque à la 90ème minute par le biais de Soufiane Benjedida. Suite à ce résultat, le Raja, 27 points, demeure à la deuxième place, alors que le Hassania est 13ème avec 11 points.