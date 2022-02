Le Raja s’apprête à la mise en vente de billets virtuels

Mahfoud et Wilmots satisfaits des recrutements opérés par le club

03/02/2022

Le Raja de Casablanca s'apprête à lancer des billets virtuels afin de soutenir ses ressources financières, fortement impactées par la pandémie de coronavirus, a fait savoir le président du club casablancais, Anis Mahfoud.

"Suite à la demande du public, nous allons lancer des billets virtuels lors des deux prochains jours", a-t-il indiqué lors d'une conférence, mercredi au siège du club.

S'agissant des recrutements, M. Mahfoud a affirmé que le club a reçu environ 2.000 CV de joueurs, alors que l'entraîneur en a reçu 400 autres, lesquels ont été remis à une commission technique, notant que neuf joueurs ont été recrutés, dont deux du Chabab Mohammedia (Abdelmounaim Boutouil et Mohammed El Mourabit), transférés sous forme de prêt avec option d'achat.

De son côté, l'entraîneur du club, Marc Wilmots, a souligné avoir mis en place, dès sa nomination à la tête de la barre technique des Verts, un programme ambitieux et des mécanismes basés sur la discipline et l'esprit d'équipe, notant que le stage effectué à Agadir a été très bénéfique.

En ce qui concerne le parcours du Raja de Casablanca en Ligue des champions, l'entraîneur belge a relevé que le club dispose actuellement de 24 joueurs avec la possibilité d'ajouter deux éléments étrangers, faisant remarquer que l'objectif est de faire bonne figure dans cette compétition.

Le Raja de Casablanca sera opposé ce samedi au Youssoufia de Berrechid, pour le compte de la 16è journée de la Botola Pro D1 "Inwi".



​Botola Pro D1

Voici le programme de la 16è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, prévue les 4 et 5 février:

Vendredi

16h00: Mouloudia d’Oujda - Olympique de Khouribga

16h00 : FUS de Rabat - Chabab Mohammedia

18h15: Rapide Oued Zem - Hassania Agadir

20h30: Difaâ El Jadida - Olympic de Safi

Samedi

16h00: Ittihad de Tanger - Wydad de Casablanca

16h00 : Jeunesse sportive Salmi - AS FAR

18h15: Renaissance de Berkane - Maghreb de Fès

20h30: Raja de Casablanca - Youssoufia de Berrechid

Et Pro D2

Voici le programme de la 18è journée de la Botola Pro D2 "Inwi" de football :

Vendredi

15h30: USM Oujda - Chabab Atlas Khénifra

15h30 : Ittihad Khémisset - AS Salé

15h30 : Union Touarga - Jeunesse El Massira

18h00: Widad de Fès - Racing Casablanca

Samedi

15h00: Tihad Casablanca - Stade Marocain

15h00 : Jeunesse Benguerir - Renaissance Zemamra

18h00: Raja Béni Mellal - Kawkab Marrakech

20h00: Moghreb de Tétouan - Olympique Dcheira.

Championnat de basket

Voici le programme de la 1ère journée de la phase retour de la division excellence de basketball (hommes), qui aura lieu vendredi et dimanche prochain:

Poule Nord

Vendredi

15h00: Renaissance de Berkane - Association Michlifen Ifrane

15h00 : Maghreb de Fès - Lixus Larache

15h00 : Chabab Rif Al Hoceima - Majd Tanger

17h00: Athletic Beni Snassen - Ittihad Tanger

Poule Sud

Vendredi

15h00: Club Pomme Athletic Midelt - FUS Rabat

16h00: AS FAR - Kawkab de Marrakech

Dimanche

19h00 : Wydad de Casablanca - AS Salé

19h00 : Raja de Casablanca - Chabab El Ouatia