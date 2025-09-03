Le Raja relance la machine

Objectif trophée

03/09/2025

Après une saison difficile où il n'a pas réussi à tenir son rang, terminant le championnat hors du podium, le Raja de Casablanca aborde la saison 2025-2026 de la Botola Pro D1 de football qui débutera le 12 septembre avec l'ambition de tourner la page des déceptions et de renouer avec le succès.



Le Raja, qui a marqué les esprits lors de la saison 2023-2024 en devenant le premier club de l'histoire de la Botola à décrocher le sacre en étant invaincu, n'est pas parvenu à réitérer la même performance la saison dernière. Pire, le club est resté en retrait dans la course au titre, terminant le championnat à une décevante cinquième place avec seulement 48 points au compteur, bien loin du champion la Renaissance Berkane (70 points). Les Verts sont également sortis bredouilles des autres compétitions, avec des éliminations précoces en Coupe du Trône et en Ligue des Champions d'Afrique.



Après cette saison blanche loin de ses standards, le club casablancais s'emploie à rectifier le tir pour se remettre sur la bonne voie et répondre aux attentes de ses supporters.

Sous la présidence de Jawad Ziyat, élu à la tête du club en juillet dernier, le Raja amorce une dynamique de changement dans le but de mettre fin aux cycles d'instabilité et préparer l'avenir sur de bonnes bases.



C'est dans ce cadre que s'inscrit la convention d'investissement que vient de signer le club avec l’association Ports4Impact, entité autonome chargée de la mise en œuvre de la politique de responsabilité sociétale de Marsa Maroc.



Cette convention, visant à activer et dynamiser la société sportive Raja S.A., acte l’activation de Raja S.A. avec un capital de 250 millions de dirhams (MDH), détenu à 60% par Ports4Impact via un investissement de 150 MDH, et à 40% par l’Association Raja Club Athletic grâce à un apport de 100 MDH représentant les équipes sportives et la marque.

Pour M. Ziyat, il s'agit d'"une nouvelle ère" pour le club, qui entend retrouver sa pleine compétitivité sur le plan continental.



Par ailleurs, le Raja vient d'annoncer avoir réglé 36 dossiers de litiges pour plus de 31 MDH, ce qui met fin à des mois de blocage administratif et à l’interdiction de recrutement qui pesait sur le club casablancais.



La direction des Verts a de même dévoilé un plan d’action visant à accompagner cette nouvelle étape, à travers notamment le recrutement d’un directeur sportif appelé à travailler avec le staff en place, des recrutements ciblés de qualité pour renforcer l’équipe première, en plus de l’intégration des jeunes talents prometteurs à l’équipe première.



Sur le plan sportif, avec le technicien tunisien Lassad Chabbi sur le banc, qui avait déjà connu des succès avec les Verts lors de son premier passage en 2021, en remportant la Coupe de la CAF et la Coupe des clubs champions arabes, et un effectif mêlant joueurs expérimentés et jeunes talents, le Raja espère trouver rapidement la formule gagnante.



En plus de compter sur l'expérience au plus haut niveau de plusieurs joueurs à l'instar du gardien Mehdi Lahrar, Youssef Belammari, Mohamed Boulacsoute, Sabir Bougrine, Mehdi Mchakhchekh, Bouchaib Arrassi, qui viennent d'être auréolés du titre du Championnat d'Afrique des Nations de football (CHAN) avec l'équipe nationale, le club poursuit sa politique de soutien et de développement des jeunes joueurs formés au club en vue de les intégrer à terme dans l'équipe A.



Pour mettre toutes les chances de son côté lors de la saison à venir, le Raja a été particulièrement actif sur le Mercato estival en renforçant son effectif avec bon nombre de nouvelles recrues.



Outre l'international marocain Badr Benoun, Mohamed Makahasi et Ismail Mokaddem, qui ont fait leur retour au club, le RCA a réussi à s'attacher les services de l'international marocain U20, Mouad Dahak, en provenance de l'Union Touarga, du gardien Khalid Kbiri Alaoui (OC Safi), d'Ismail Khafi (Qadsia SC/Koweit), de Bilal Ould-Cheikh (FC Voldendam/Pays-Bas), d'Othman Chraïbi (FC Metz/France), ainsi que de l'international nigérian (U20) Moses Orkuma (US Monastir) et du Bolivien Victor Abrego de retour de prêt.



En parallèle, plusieurs joueurs ont quitté les Verts, notamment l'attaquant Houssine Rahimi, qui s'est engagé avec Al-Aïn émirati à la fin de la saison dernière, Marouane Zila, Zakaria Labib, Benaissa Benomar, le Guinéen Yasser Baldé, le Mauritanien Mouhcine Bodda, ou encore le Tunisien Hani Amamou.



Afin de préparer la nouvelle saison dans les meilleures conditions, le club casablancais a effectué deux stages de préparation à Tanger et Agadir. Il a également disputé plusieurs matchs amicaux contre l'Union Touarga, Hassania Agadir, Kawkab Marrakech, Wydad Témara, l'Union sportive Bejâad, la Renaissance Zemamra et l'Union sportive Yacoub El Mansour, pour s'arrêter sur la préparation physique des joueurs et perfectionner la cohésion du groupe en y intégrant progressivement les nouvelles recrues.



Le Raja de Casablanca entamera la saison 2025-2026 de la Botola Pro D1 de football avec un déplacement chez le FUS de Rabat, avant d'accueillir l'AS FAR lors de la 2ème journée et de retrouver son voisin et rival le Wydad pour le derby casablancais dès la 5ème journée.

Un début de championnat loin d'être de tout repos pour les Verts qui devront mettre le turbo d'emblée pour ne pas perdre du terrain dans leur quête d’un 14è titre de championnat national.

Fiche technique

– Nom du club : Raja Athletic Club de Casablanca



– Date de création : 1949



– Maillot du club : vert et blanc



– Stade : Complexe Mohammed V



– Président du club : Jawad Ziyat



– Entraineur : Lassad Chabbi (Tunisie)



– Palmarès du club :



Championnat national (13): 1988, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2009, 2011, 2013, 2020 et 2024



Coupe du trône (9) : 1974, 1977, 1982, 1996, 2002, 2005, 2012, 2017, 2023



Ligue des champions de la CAF : 1989, 1997, 1999



Coupe de la Confédération Africaine de Football : 2018 et 2021



Supercoupe de la CAF: 2000 et 2019



Coupe arabe des clubs champions : 2006 et 2021



Coupe Afro-Asiatique : 1998



Coupe Nord-Africaine des champions: 2015



-- Principales recrues : Badr Benoun, Mohamed Makahasi, Ismail Mokaddem, Mouad Dahak, Khalid Kbiri Alaoui, Ismail Khafi, Bilal Ould-Cheikh, Othman Chraïbi, le Nigérian Moses Orkuma (Nigéria) et Victor Abrego (Bolivie) de retour de prêt.



-- Principaux départs : Houssine Rahimi, Marouane Zila, Zakaria Labib, Benaissa Benomar, Yasser Baldé (Guinée), Mouhcine Bodda (Mauritanie) et Hani Amamou (Tunisie).