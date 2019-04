Le Raja met la pression sur le WAC

26/04/2019

Le Raja de Casablanca s'est imposé à domicile face au Hassania d'Agadir par 2 buts à 1, en match de mise à jour de la 17è journée de Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé mercredi au Stade Père Jégo.

Menés au score suite un premier but du Hassania signé Karim Berkaoui (63è), les Verts vont réagir après seulement 4 minutes pour égaliser par l'inévitable Mohsine Iajour. Fabrice Ngah va inscrire le but victorieux du Raja, à 6 minutes de la fin du temps réglementaire de la rencontre.

Avec ces nouveaux trois points, le Raja (47 pts) met un peu plus de pression sur son frère-ennemi, le Wydad (53 pts), alors que le Hassania d'Agadir stagne à la 3è place avec 36 unités, aux côtés de l'Ittihad de Tanger.

Dans l’autre match de mise à jour (24ème journée) disputé également mercredi, la Renaissance de Berkane a surclassé dans ses bases le Youssoufia de Berrechid par 2 à 0.

Les deux réalisations des locaux ont été inscrites par Amine El Kas (6è) et Laba Kodjo (70è).

Après cette victoire, la RSB rejoint le DHJ à la 7è place avec 33 points, alors que le CAYB reste 5è avec 35 unités, aux côtés de l'Olympic de Safi.

Il y a lieu de signaler que le championnat se poursuit le week-end et lundi prochains pour le compte de la 26ème journée et le programme se décline comme suit : samedi : CRA-MCO (16h00), OCK-OCS (16h00) et DHJ-MAT (18h00) ; dimanche : Raja-FUS (16h00) et IRT-CAYB (18h00) ; lundi : HUSA-RCOZ (20h00).

A noter que cette journée sera amputée des rencontres ASFAR-WAC et RSB-KACM, reportées à une date ultérieure en raison de l’engagement en fin de semaine des Casablancais et des Berkanis en compétitions africaines.