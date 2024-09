Le Raja laminé par l’IRT

L’ASFAR et la RSB annoncent la couleur

26/09/2024

L'AS FAR a largement battu le COD Meknès sur le score de 4 buts à 0, mercredi soir au stade municipal de Kénitra, en match de mise à jour de la 2ème journée de la Botola Pro D1 de football.



Les buts de la formation militaire ont été marqués par Youssef El Fahli (27è), Zakaria Ajoughlal (34è), Amine Zouhzouh (43è) et Anas Bach (56è).

Ce succès permet à l'AS FAR de rejoindre en tête du classement général la Renaissance de Berkane et l'Ittihad de Tanger (6 pts), tandis que le CODM occupe la 14ème place avec un point.



A propos de l’Ittihad de Tanger, il a pris le meilleur sur le Raja de Casablanca (RCA) par 3 buts à 1, mercredi soir au stade Saniat R'mel de Tétouan.



Les buts des Tangérois ont été inscrits par Ali Harrak (5è, 10è) et Jawad Ghabra (45è), tandis que le Raja a réduit l'écart par l'intermédiaire de Youssri Bouzouk (80è).

Le RCA, qui vient d'essuyer sa deuxième défaite de la saison après celle concédée d’entrée devant la RSB, occupe l'avant-dernière place sans la moindre unité.



La Renaissance de Berkane (RSB) n’a pas été en reste, suite à sa victoire sur la pelouse de l’Olympic Safi (OCS) par 2 buts à 0. Les deux buts de la rencontre ont été marqués par Youssef Mehri (37è) et Yassine Kordani (49è, c.s.c). Les locaux ont terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Saad El Morsli à la 80ème minute.

Après cette défaite, l’OCS compte toujours quatre points à son compteur et occupe la 11ème place au classement général.



Il y a lieu de signaler que le championnat national se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la 4ème journée. Le bal de cette manche sera ouvert ce soir à partir de 18 heures par la rencontre qui opposera le Maghreb de Fès au Hassania d’Agadir.



Samedi, trois matches sont au à l’ordre du jour à savoir RCAZ-SCCM (16h00), WAC-DHJ (18h00) et JSS-UTS (20h00). Quant à la programmation dominicale, elle se décline comme suit : MAT-CODM (16h00), ASFAR-RSB (18h00), FUS-IRT (18h00) et OCS-Raja (20h00).



T.R avec MAP