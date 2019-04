Le Raja enfonce le KACM

05/04/2019

Le Raja de Casablanca s'est imposé sur la pelouse du Kawkab de Marrakech (2-1), mercredi soir au Grand Stade de la cité ocre, en match comptant pour la 23ème journée de Botola Maroc Telecom D1 de football.

L'ancien Doukali, Ayoub Nanah, a ouvert le score pour les Verts à la 62è minute du jeu, avant que le "goleador" Mohsine Iajour ne transforme un penalty à 15 minutes de la fin de la rencontre. Saad Agouzoul (79è) a réduit le score pour le Kawkab.

Cette victoire permet au tout récent superchampion d'Afrique de rejoindre l'IRT à la deuxième place avec 34 points, alors que le Kawkab (19 pts) est de plus en plus englué à la dernière place.

A propos du club tangérois, il a été tenu en échec à domicile par l’AS FAR (0-0). L’équipe militaire stagne à la 8è place avec 29 unités.