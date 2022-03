Le Raja de Casablanca s’offre la Renaissance de Berkane

L'Ittihad deTanger s'impose face à la Jeunesse sportive Salmi

Le Raja de Casablanca a battu la Renaissance de Berkane par 2 buts à 1, dimanche au stade municipal de Berkane, pour le compte de la 20e journée de la Botola Pro D1 "Inwi". Mouhcine Mitouali a ouvert le score à la 3e minute pour le Raja, avant que Adama Ba n’égalise pour les siens (16e). Mohamed Zrida a donné l’avantage au Raja à la 73e minute. Au terme de ce match, la RSB est 5e avec 28 points, tandis que le Raja de Casablanca est 2e avec 40 unités. Lors de ka prochaine journée, la RSB évoluera à l’extérieur face à l’Olympique de Khouribga, tandis que le Raja jouera à domicile face au Mouloudia d’Oujda.

Pour sa part, l’Ittihad de Tanger s'est imposé face à la Jeunesse sportive Salmi par 2 buts à 1 au Grand stade de Tanger. Le club tangérois a ouvert la marque à la 45e minute suite à une réalisation d'Axel Meye. La JS Salmi a égalisé à la 54e minute par Imad Riahi mais l’IRT a repris l’avantage à la 90e par Meye. Suite à ce match, l'équipe de la ville du Détroit, 24 points, se hisse à la 10e place, alors que l'équipe de Had Soualem se maintient à la huitième place du classement avec 26 points. Lors de la prochaine journée, l'Ittihad de Tanger jouera à l'extérieur contre l'Association Sportive des FAR, alors que la Jeunesse sportive Salmi évoluera à domicile contre le Difaâ d'El Jadida.

Quant au match qui a opposé, dimanche au stade El Abdi, le Difaâ d'El Jadida (DHJ) à l'Olympique de Khouribga (OCK), il s’est soldé par un nul (0-0). Suite à ce match, le Difaâ d’El Jadida, 29 points, grimpe à la quatrième place du classement, alors que l'OCK occupe la dixième place avec 24 points. Lots de la prochaine journée, la formation jdidie jouera à l'extérieur contre la Jeunesse sportive Salmi, alors que les Khouribguis évolueront à domicile face à la Renaissance de Berkane.





Classement

1- Wydad Casablanca 43

2- Raja Casablanca 40

3- Maghreb Fès 29

4- Difaâ El Jadida 29

5- Renaissance Berkane 28

6- FUS Rabat 28

7- AS FAR 28

8- Chabab Mohammedia 26

9- Jeunesse Sportive Salmi 26

10- Olympique Khouribga 24

11- Ittihad Tanger 24

12- Hassania Agadir 23

13- Youssoufia Berrechid 22

14- Mouloudia Oujda 21

15- Olympic Safi 20

16- Rapide Oued Zem 14