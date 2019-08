Le Raja bien parti pour franchir le tour de chauffe de la Ligue des champions

24/08/2019 A.Z

Le Raja affrontera, ce samedi soir à partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, l’équipe gambienne de Brikama, en match retour comptant pour le tour préliminaire de la Ligue africaine des clubs champions, édition 2019-2020.

Le Raja abordera ce match retour alors qu’il reste sur un précieux nul réussi lors de la première manche : trois partout, sachant que les buteurs des Verts ont été Badr Banoun, auteur d’un doublé (2e et 56è), et Mohcine Moutawalli (30è).

Après une absence de la C1 qui a duré quatre ans, les coéquipiers de Badr Banoun n’auront pas d’excuse et doivent impérativement se qualifier au tour suivant en vue de briller à nouveau dans la plus prestigieuse des compétitions africaines. Pour ce match, le Raja a récupéré l’ensemble de ses joueurs qui étaient convoqués en équipes nationales des locaux et des olympiques. Seuls deux éléments manqueront sûrement à l’appel, à savoir Abdelilah Hafidi, en convalescence, et Abderrahim Chakir, blessé au dos durant les entraînements. Quant à Mahmoud Benhalib, on ignore toujours la gravité de sa blessure et reste incertain pour cette rencontre.

Du côté du club gambien, il est arrivé à Casablanca mercredi soir dans un vol direct depuis Banjul.

Les protégés de Patrice Carteron pourront compter sur leur numéro 12, à savoir leur chaleureux public, qui, faut-il le souligner, a atteint la barre des 9000 abonnés, un nouveau record faisant honneur au club et aux supporters.

Signalons qu’en cas de qualification, les Verts affronteront le vainqueur du match entre El Nasr de Libye et As Tempete de Centrafrique.

Il convient de rappeler en dernier lieu que le Wydad, second représentant du football national en cette Ligue des champions africaine, a été exempt de ce tour préliminaire. Tout comme le WAC, la RSB et le HUSA ne disputeront pas ce tour de chauffe de la Coupe de la Confédération.