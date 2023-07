Le Raja avide de renouer avec le succès. La RSB désireuse de défendre son titre

Ravir Dame Coupe pour finir en beauté une saison éprouvante

15/07/2023

Le Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat abritera ce samedi la finale de la Coupe du Trône de football au titre de la saison sportive 2021-2022. Les protagonistes de l’ultime acte sont le Raja de Casablanca et la Renaissance de Berkane.



Une confrontation qui s’annonce sous de bons auspices entre deux clubs qui aspirent à sauver leur saison après avoir terminé le championnat loin du podium. En tout cas, le vainqueur du trophée aura tout à gagner du fait qu’il assurera sa participation à la prochaine édition de la Coupe de la Confédération comme deuxième représentant du football national aux côtés du FUS.



Sur le papier, la finale de la Coupe du Trône est à placer sous le signe de l’équilibre entre des Verts décidés à terminer l’année sur une bonne note et des Oranges, tenants du titre, pas prêts à lâcher du lest.



Pour rappel, avant d’accéder à la finale, le Raja avait éliminé au fil des tours le Youssoufia de Berrechid, le Hassania d’Agadir, le Chabab de Mohammédia et le Wydad de Casablanca. Quant à la RSB, elle avait disposé des équipes de l’Ittihad de Khémisset, de l’Olympique de Khouribga, du Chabab Houara et du FUS de Rabat.



T.R