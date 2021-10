Le Raja à l’heure de son assemblée générale

26/10/2021

Trois prétendants pour un poste de président

C’est aujourd’hui que se tiendront à partir de 16 heures dans un hôtel de la place les travaux de l’assemblée générale du Raja, section football, au titre des saisons sportives 2019-2020 et 2020-2021. Une AG tant attendue du fait qu’elle devrait déboucher sur la nomination d’un nouveau bureau dirigeant des Verts. Qui succèdera donc à Rachid El Andaloussi qui a assuré la présidence après avoir suppléé Jawad Ziyet qui a jeté l’éponge en pleine campagne régionale et continentale du club ? Trois prétendants sont en lice, en l’occurrence Jamal Eddine El Khalfaoui, Anis Mahfoud et Redouane Rami. Chacun de ces trois postulants a fait part auprès des adhérents de son programme et entretient l’espoir légitime d’être l’heureux élu qui sera à la tête de l’un des plus prestigieux clubs sur la scène africaine. En tout cas, celui qui prendra les rênes du Raja héritera d’un club qui est parvenu à surpasser sa crise financière, ce qui fait que le RCA a surtout besoin aujourd’hui d’un manager entouré d’une équipe dirigeante en mesure de gérer intelligemment les affaires du club et d’entrevoir un avenir prospère devant aider le club à grandir davantage. Pour rappel, malgré une situation des plus difficiles ces dernières années, le Raja, sur le plan sportif, a réussi à s’en tirer à bon compte et à obtenir des résultats probants dont les deux derniers restent les consécrations en Coupe de la Confédération CAF et en Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions. Le Raja, soutenu par son large public comme toujours d’ailleurs, compte conserver cette cadence, en atteste sa bonne entame que ce soit aux niveaux national ou continental. En Botola, le club est deuxième du classement avec 15 points (avant la 6ème journée), alors qu’en Ligue des champions, les Verts n’ont eu aucun mal à franchir le tour de chauffe au détriment de la modeste formation libérienne de LPRC Oilers. Dans cette compétition, le Raja et le Wydad ont été retenus têtes de série, ce qui veut dire qu’ils éviteront les grosses écuries de la C1. Il convient de signaler en dernier lieu que le bureau sortant du Raja a émis un communiqué dans lequel il rappelle que pour accéder à la salle de l‘AG, les adhérents sont tenus de présenter leurs cartes d’adhésion, ainsi que leur pass sanitaire ou un test PCR ne dépassant pas les 48 heures.