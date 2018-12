Le Raja à l’épreuve de l’Etoile du Sahel

Coupe arabe des clubs

19/12/2018

Le Raja de Casablanca sera opposé à l'Etoile sportive du Sahel, en quarts de finale de la Coupe arabe des clubs, au terme du tirage au sort effectué lundi à Abou Dhabi.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera l’équipe gagnante du quart devant mettre aux prises le Mouloudia Alger et Al Merreikh du Soudan.

Les Rajaouis, euphoriques après leur sacre en Coupe de la CAF, se sont qualifiés à ce stade de la compétition en éliminant les Egyptiens d'Al-Ismaïly aux tirs au but (4-2).

La finale de la compétition se déroulera en avril prochain à Al Aïn aux Emirats arabes unis et le vainqueur empochera une prime conséquente de 6 millions de dollars.

Voici, par ailleurs, le programme des quarts de finale:

Al Hilal (Arabie Saoudite) - Ittihad Alexandrie (Egypte).

Al Wasl (Emirats arabes unis) - Al Ahly (Arabie Saoudite).

Raja Casablanca (Maroc) - ES Sahel (Tunisie).

MC Alger (Algérie) - Al Merreikh (Soudan).