Le Raja Casablanca et l'AS FAR en quête de gloire: Duel décisif en finale de la Coupe du Trône

30/06/2024

Le Grand Stade d’Agadir accueillera la finale tant attendue de la Coupe du Trône de football pour la saison sportive 2022-2023. Ce lundi, le Raja Casablanca affrontera l’AS FAR dans une confrontation qui promet d’être aussi intense que mémorable. Un véritable spectacle de football, avec des enjeux élevés, une intense rivalité et une passion débordante des supporters.



Le Raja a décroché son billet pour la finale en battant le Mouloudia d’Oujda sur un score serré de 4-3, au terme d’un match palpitant et prolongé (120 minutes). Cette performance remarquable démontre la résilience et la détermination des Verts, qui ont su surmonter l’adversité pour se hisser jusqu’à la dernière étape de la compétition. Menés à deux reprises, ils ont su trouver les ressources nécessaires pour revenir dans le match et finalement s’imposer. Leur capacité à renverser des situations délicates pourrait être un atout crucial dans la finale.



De son côté, l’AS FAR a assuré sa place en finale en s’imposant face au Maghreb de Fès par 2-0. Cette victoire nette témoigne d’une solidité impressionnante et d’une efficacité redoutable des Militaires qui n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires, contrôlant le jeu de bout en bout. Leur parcours jusqu’en finale a été marqué par une discipline tactique et une rigueur défensive exemplaire.



L’ultime acte s’annonce comme une rencontre au sommet entre deux équipes emblématiques du football marocain. Le Raja Casablanca, fraîchement couronné champion du Maroc pour l’édition 2023-24, affiche un parcours impressionnant avec 21 victoires et 9 nuls, restant invaincu tout au long de la saison. Sous la direction de son entraîneur allemand, Josef Zinnbauer, le Raja développe un style de jeu fluide et offensif. Son attaque, menée par des joueurs rapides et techniques, est capable de déstabiliser n’importe quelle défense. Les Verts misent, en effet, sur une possession de balle dominante et une capacité à exploiter à bon escient les espaces avec des passes précises et des mouvements dynamiques. La clé de leur succès réside dans leur capacité à maintenir un rythme élevé et à presser constamment leurs adversaires. Leur suprématie en championnat ajoute une dimension supplémentaire à cette finale, les Aigles cherchant à couronner leur saison exceptionnelle par un doublé historique.



En revanche, les joueurs de l’AS FAR préfèrent une approche plus pragmatique. Leur jeu, sous la houlette du coach tunisien Nasreddine Nabi, est basé sur une solide défense et des contre-attaques rapides. Les Militaires excellent dans l’art de fermer les espaces et de récupérer rapidement le ballon pour lancer des attaques éclairs. Cette stratégie nécessite une grande discipline et une coordination parfaite entre les lignes défensives et offensives. Leur force se traduit par leur capacité à rester compacts et à exploiter les moindres erreurs de leurs adversaires.



Bien que déçus de ne pas avoir remporté le championnat, les coéquipiers de Zouh Zouh se présentent en finale avec une volonté de revanche et une détermination farouche. La finale représente une chance de redorer leur blason après une saison frustrante, où ils ont dû se contenter de la deuxième place.



Un succès en Coupe du Trône permettrait aux Militaires de sauver leur saison et de rendre la pareille au Raja, leur principal rival. La confrontation entre ces deux géants du football marocain est donc bien plus qu’une simple finale : c’est une bataille pour l’honneur et la gloire.



Le suspense reste donc entier : le Raja réussira-t-il à rafler un deuxième titre cette année et à priver l’AS FAR d’un trophée prestigieux ? Ou les Militaires parviendront-ils à contrecarrer les plans des Casablancais ?



Pour ce qui est de l’arbitrage, la désignation de Redouane Jaid comme arbitre principal de cette finale suscite une vive polémique. Ayant déjà officié lors de la demi-finale AS FAR-MAS, sa nomination pour la finale est perçue par certains comme un manquement aux principes d’impartialité. De plus, l’annonce de sa retraite après la demi-finale, suivie de ce retour inattendu, ajoute une dimension de mystère et d’incompréhension. Cette décision étrange pourrait avoir un impact psychologique sur les joueurs et les supporters, ajoutant une couche de tension supplémentaire à un match déjà sous haute pression.



Concernant l’organisation et face à l’engouement massif que suscite cette finale, des mesures de sécurité draconiennes ont été mises en place. La ville d’Agadir connaît une mobilisation sécuritaire sans précédent pour garantir le bon déroulement de l’événement et éviter la répétition des incidents survenus lors du dernier match entre le Raja et le Mouloudia d’Oujda. La Gendarmerie Royale et les Forces Auxiliaires surveilleront de près l’autoroute menant à Agadir, assurant ainsi la sécurité des supporters en déplacement. Aux abords du stade, un déploiement massif des forces de l’ordre est prévu pour prévenir tout affrontement et assurer une ambiance sereine. Cette attention particulière à la sécurité reflète l’importance de l’événement et l’ampleur de la passion qu’il suscite parmi les fans.



La finale de la Coupe du Trône 2022-2023 s’annonce comme un spectacle sportif de premier ordre où chaque détail compte et où l’enjeu est immense pour les deux clubs. Entre la quête de gloire du Raja et la volonté des FAR de conquérir un titre prestigieux pour sauver la saison, il s’agit d’un duel épique entre deux des clubs les plus prestigieux du Maroc, chacun avec ses propres ambitions et motivations.



Rendez-vous lundi à 17h au Grand Stade d’Agadir pour ce duel de bonne facture. Que le meilleur gagne et que cette finale soit une véritable fête du sport, à la hauteur des attentes des supporters des deux protagonistes et des passionnés de football.



Mehdi Ouassat