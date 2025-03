Le RTCMA s’apprête à accueillir le 39ème Grand Prix Hassan II de tennis

13/03/2025

La 39ème édition du Grand Prix Hassan II de tennis se tiendra du 31 mars au 6 avril 2025 à Marrakech. Seul tournoi ATP 250 en Afrique, le GP Hassan II réunit les superstars du tennis mondial pour une compétition intense sur terre battue.



Chaque année, des joueurs de classe mondiale s'affrontent pour décrocher le titre suprême, créant une atmosphère vibrante dans les tribunes. Le Grand Prix Hassan II est un tournoi très attendu chaque année, non seulement par les amoureux du tennis, mais également par les joueurs qui souhaitent ajouter un titre prestigieux à leur palmarès.



A rappeler que la 38ème édition du Grand Prix Hassan II a été remportée par l'Italien Matteo Berrettini aux dépens de l'Espagnol Roberto Carballés Baena. En double, le duo composé du Finlandais Harri Heliövaara et du Britannique Henry Patten a été sacré.

Les Marocains Hicham Arazi et Younes El Aynaoui s'étaient adjugé le titre de ce prestigieux Prix respectivement en 1997 et 2002.



Plusieurs joueurs emblématiques avaient également été sacrés, notamment le Suisse Stan Wawrinka (2010), les Espagnols Juan Carlos Ferrero (2009) et Tommy Robredo (2013), l'Autrichien Thomas Muster (1990), et les Français Paul-Henri Mathieu (2007) et Gilles Simon (2008).