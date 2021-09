Le RNPG de Taqa Morocco en hausse de 3,5% au premier semestre de l’ année en cours

19/09/2021

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Taqa Morocco s'est établi à 444 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2021, contre 428 MDH une année auparavant, en progression de 3,5%.



Cette performance fait suite à l’évolution du résultat d’exploitation, à l’augmentation du résultat financier consécutive à la baisse des charges d’intérêt sur la période et à l’amélioration du résultat non courant, relève le producteur d’électricité dans un communiqué sur ses résultats financiers du 1er semestre (S1).



Il découle de cette évolution un taux de marge nette consolidée en progression, s'établissant à 15,8% au 30 juin 2021 contre 13,3% au 30 juin 2020, précise la même source. "Les résultats du premier semestre 2021 confirment la résilience du business model de Taqa Morocco et lui permettent de diversifier son portefeuille énergétique sur des fondamentaux solides", a indiqué Abdelmajid Iraqui Houssaini, président du directoire de Taqa Morocco, cité par le communiqué.



Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est établi, quant à lui, à 3,46 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2021, contre 4,01 MMDH au 30 juin 2020, en raison principalement de la réalisation de la révision majeure planifiée de l’Unité 6 pour une durée de 61 jours contre 70 jours initialement prévue dans le plan de maintenance.



Cette évolution s'explique aussi par une bonne performance opérationnelle de l’ensemble des unités tenant compte du plan de maintenance, et la diminution des frais d’énergie consécutive à l’évolution du prix d’achat du charbon sur le marché international, fait savoir la filiale du Groupe Taqa.



S'agissant du résultat net social, il a augmenté de 13%, passant de 221 MDH au 30 juin 2020 à 250 MDH au S1-2021, suite à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, ajoute la même source.