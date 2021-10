Le RCOZ se renforce

03/10/2021

Le Suédo-Tunisien Mounir Ben Mohamed Chebil a été désigné nouvel entraîneur du Rapide Club d'Oued Zem (RCOZ), en remplacement de Fouad Sahabi, qui s'est séparé de l'équipe d'un commun accord.



Mounir Ben Mohamed Chebil, ancien coach de la formation gadirie, a signé avec les Bleus d’Oued Zem un contrat qui court jusqu’à la fin de la saison 2023. Mounir Ben Mohamed Chebil avait entrainé le RCOZ durant les saisons 2019 et 2020. Le technicien Suédo-Tunisien a roulé sa bosse dans les championnats saoudien, libyen et soudanais.



Le RCOZ vient de renforcer son milieu de terrain en signant des contrats de trois ans et six ans avec respectivement Hamza El Ouidiane et Ayoub Adila du Chabab Mohammedia ainsi qu’avec Kamal Belarbi qui a joué lors de la précédente saison pour le compte du Moghreb de Tétouan et Mehdi Daif du Chabab Atlas Khénifra.



Le RCOZ a également recruté l’ailier gauche Azeddine Nekkab et l’international ivoirien Yann Wilfried Zebre (défenseur central) d’ASEC Mimosas et renouvelé le contrat du défenseur Abderrahim Khaddou pour deux ans et de Mehdi M’Fadel et s’est également adjugé les services de Hamza El Madani (Renaissance Zemamra) et de l’ailier droit Ayman Abdelhakim Bassaine (Hassania d’Agadir)