Le Québec, invité d'honneur de la 28ème édition du SIEL

04/06/2023

Le Salon international de l'édition et du livre (SIEL) de Rabat est "l'un des plus prestigieux rendez-vous littéraires d'Afrique et du Moyen-Orient", ont souligné les responsables du pavillon du Québec (Canada) à la 28ème édition du SIEL organisée du 1er au 11 juin sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Dans une note de présentation du programme complet du stand du Québec, invité d'honneur de cette édition, sous le titre "La littérature québécoise rayonne à l'un des plus prestigieux rendez-vous littéraires d’Afrique et du Moyen-Orient", les organisateurs indiquent que le Québec est "très fier" d'être accueilli à titre d’invité d’honneur de cette 28ème édition du SIEL au Maroc.



"Cette marque de reconnaissance est appréciée à sa juste valeur par une vingtaine d’éditeurs, autrices et auteurs québécois de renom présents à ce qui demeure l’un des grands événements littéraires phares d’Afrique", ajoutent les responsables du stand. Les représentants du Québec à cet événement culturel "manifestent la richesse de notre littérature: poésie, roman, nouvelle, essai et littérature jeunesse y sont proposés", notent-ils, soulignant que "les auteures et auteurs témoignent ainsi de cette littérature aux multiples visages". Et d'exprimer le souhait que cette participation ait pour effet de consolider les relations entre les secteurs de l'édition marocaine et québécoise et de nouer de nouvelles alliances entre les artisanes et artisans du monde littéraire du Québec et du Maroc, "ce qui mènera à un plus grand rapprochement entre nos deux sociétés".



Le pavillon du Québec est aménagé par l’Association nationale des éditeurs de livres et son comité Québec Édition, en étroite concertation avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc et avec le Bureau du Québec à Rabat. Lors d'une conférence de presse tenue la semaine dernière pour présenter cette édition, la directrice du Bureau du Québec à Rabat, Myriam Paquette-Côté, avait fait savoir que 32 maisons d'édition québécoises membres de l’Association nationale des éditeurs de livres représenteront le Québec en tant qu’invité spécial de la 28ème édition du SIEL, estimant que le choix du Québec comme invité d'honneur reflète l’importance des liens culturels entre le Maroc et le Canada.



L'accueil du Québec comme invité d'honneur à la 28ème édition du SIEL intervient en commémoration du 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Canada, qui connaissent une dynamique remarquable à tous les niveaux, confortée par la présence d’une diaspora marocaine active dans les différentes provinces de ce pays ami. Selon le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette édition sera l'occasion pour les visiteurs du Salon de plonger dans l’univers culturel propre au Québec et de découvrir ses créateurs et ses écrivains.