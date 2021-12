Le Prix Roi Fayçal de langue et littérature arabes source d'enthousiasme

30/12/2021

Le professeur marocain de rhétorique et de critique littéraire, Mohamed Mechbal, a affirmé que le Prix Roi Fayçal de langue et littérature arabes 2021, qui lui a été décerné mardi à Riyad, constitue pour lui une source d'enthousiasme et de responsabilité.



Ce prix constitue une distinction pour les scientifiques et la science qui demeure extrêmement utile en ce moment, a soutenu le professeur à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, qui a été primé aux côtés d'autres lauréats du Prix Roi Fayçal dans ses cinq catégories, au titre des années 2020 et 2021.



Dans une déclaration à la presse, le professeur Mechbal, dont les œuvres sont pour la plupart liées à la langue et à la littérature arabes, a relevé que son intérêt pour la langue et plus particulièrement la rhétorique et la critique vient de sa passion pour la lecture de romans et de poésies dont il réalisait des critiques, expliquant qu'il a, ensuite, développé scientifiquement sa passion en commençant à réaliser des études critiques proprement dites.



Il a souligné que dans ses œuvres, il s'est basé sur "la nouvelle rhétorique" qui se caractérise, entre autres, par la profondeur, la modernité et l'authenticité, combinant théorie et pratique et reliant la recherche rhétorique aux champs de la littérature, de la langue et de la communication.



Le professeur a été primé pour ses travaux distingués dans les domaines de l'écriture et de la recherche critique et littéraire, pour la publication de plusieurs recherches et études axées sur la rhétorique et la critique dans des revues de renommée, ainsi que pour sa participation dans des forums et conférences nationaux et internationaux.



Le Comité présidé par le prince Khalid Al-Fayçal, conseiller du Serviteur des deux Lieux Saints, gouverneur de la région de La Mecque avait dévoilé en février dernier les noms des lauréats du prix pour l'année 2021 dans ses cinq catégories, dont le Prix Roi Fayçal de langue et littérature arabes axé sur le thème "La nouvelle rhétorique", décerné cette année au professeur Mechbal.



A cette occasion, un court métrage a été projeté sur Mohamed Mechbal, qui a souligné que la rhétorique est "la connaissance d'un ensemble de techniques que nous utilisons dans notre langage quand on cherche à nous influencer les uns les autres", ajoutant que dans ce domaine, le travail porte sur des textes religieux, politiques, sociaux et littéraires, entre autres.