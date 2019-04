Le Printemps du livre et des arts à Tanger

06/04/2019

Le Printemps du livre et des arts, organisé par l’Institut français du Maroc en partenariat avec l’ATRAC (Association Tanger Région-Action Culturelle), se tiendra à Tanger du 18 au 21 avril pour une nouvelle édition dédiée à l’aventure.

Débattu ou célébré autour de tables rondes, de spectacles et d’ateliers, le thème de l’aventure constitue un “extraordinaire terrain d’étude” de la question de la liberté, du choix, de l’action et de la construction permanente du sens, et est un thème à la croisée des chemins, indiquent les organisateurs.

Le rendez-vous tentera d’apporter des débuts de réponse à des questions telles que, comment les récits racontent l’aventure et le monde. Y a-t-il une littérature du décentrement? Quelle est l’aventure de la Méditerranée entre mythologie, histoire et présent ? Que raconte l’aventure psychique ? Existe-t-il une écriture du féminin ? Que révèlent les aventures, plus complexes, de l’économie forcée, entre ultralibéralisme et crise des migrants, ou de l’édition en proie aux mutations de la vitesse?

Le programme de cette manifestation culturelle, qui se tiendra au Palais des Institutions italiennes, comprend également de grands rendez-vous en soirée avec les conférences du psychanalyste Roland Gori et de l’écrivain Fouad Laroui, précise la même source.

Les organisateurs ont prévu aussi un parcours des arts, organisé autour de l’exposition de Richard Baquié à la Galerie Delacroix, un hommage au cinéma avec une nouvelle Nuit du cinéma et des films destinés aux jeunes et au public adulte parmi lesquels Pierrot Le Fou, et L’Aventure c’est l’Aventure, ainsi qu’un concert de musique raï, jazz, funk et chants traditionnels, avec l’Orchestre national de Barbès.

Des invités de marque sont attendus à cette rencontre culturelle, dont Salim Bachi, Fouad Laroui, Patrice Franceschi, Roland Gori, Hélène Frappat, Zakya Daoud…