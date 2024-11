Le Président français Emmanuel Macron a quitté le Maroc au terme d'une visite d’Etat

01/11/2024

Le Président français, S.E.M. Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Madame Brigitte Macron, a quitté le Maroc, mercredi après-midi, au terme d’une visite d’Etat dans le Royaume à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI.

A son départ de l'aéroport de Rabat-Salé, M. Macron a été salué par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.



Après avoir passé en revue un détachement des Forces Royales Air qui rendait les honneurs, le Président français a été salué par les membres du Comité d’honneur, qui comprend notamment la ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, et l’ambassadeur de SM le Roi à Paris, Mme Samira Sitail.



M. Macron a été également salué par le Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, le Président du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi, le gouverneur de la préfecture de Salé, Omar Touimi, les élus, les membres de l’ambassade de France à Rabat ainsi que par d’autres personnalités civiles et militaires.