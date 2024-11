Le Président de la RDC met en avant le rôle central du Maroc dans le développement de la neurochirurgie en Afrique

29/11/2024

Les travaux du 5ème Congrès de l’Association continentale africaine de neurochirurgie – CAANS- ont été ouverts à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), mardi 26 novembre 2024.



Dans son discours d’ouverture de cet évènement, le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, s’est dit heureux et satisfait des progrès réalisés dans le domaine médical dans son pays, soulignant que cela a été essentiellement favorisé par « la coopération solide en matière de formation des neurochirurgiens africains qui a été initiée depuis plus de deux décennies entre le Royaume du Maroc et la RDC.



A ce propos, il convient d’indiquer que depuis près de vingt ans, la neurochirurgie fut adoptée à l’Université Mohammed V de Rabat par la Fédération mondiale des Associations de neurochirurgie (WFNS) afin d’assurer la formation des jeunes médecins de différents pays africains dans ce domaine médical d’importante capitale.



Ce programme spécialisé très délicat connu sous l’intitulé « Centre référentiel international de Rabat pour la formation des neurochirurgiens africains » a été lancé en 2002. Il a été créé à l’initiative du Professeur Abdesslam El Khamlichi, de l’Université Mohammed V de Rabat à l’issue d’une étude scientifique approfondie et minutieuse réalisée pendant une période s’étendant entre 1996 et 1998 s’étant focalisée d’une manière inédite sur la situation plutôt inquiétante de la neurochirurgie dans les pays africains, en particulier subsahariens.



Ainsi, tenant compte des observations et recommandations contenues dans cette importante étude universitaire, la Fédération mondiale des Associations de neurochirurgie (WFNS) a consacré la branche d’études de neurochirurgie de l’Université Mohammed V de Rabat comme le centre référentiel international de Rabat de la formation des neurochirurgiens africains.



Ce centre, en l’occurrence, a accueilli depuis deux décennies plus de 100 chirurgiens africains dont 64 ont obtenu leurs diplômes en la matière et 37 sont en cours de parachèvement de leur formation universitaire.



De ce fait, lesdits lauréats exercent d’ores et déjà dans les hôpitaux publics de leurs pays et créent même des centres locaux de formation de neurochirurgiens.

Les spécialistes consacrés désormais compétents en la matière à l’issue de leurs études universitaires au Maroc sont issus de 24 pays africains subsahariens (…).



D’autre part, ce programme de formation scientifique et médicale ambitieux s’inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Il a été initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI afin d’offrir une formation chirurgicale spécialisée dans un domaine particulièrement délicat, dispensée gracieusement par les universités marocaines compétentes.



La tenue du 5ème Congrès de l’Union africaine des Associations de neurochirurgie (CAANS) au Congo démocratique, du 25 au 28 novembre 2024, a connu la participation d’une délégation marocaine composée de plus de 20 neurochirurgiens et fut couronnée, entre autres, par la reconnaissance du rôle central joué par le Royaume du Maroc dans le processus de développement de la neurochirurgie africaine.

A cet effet, le Président de la République démocratique du Congo a offert une médaille d’honneur au Professeur Abdesslam El Khamlichi.



De même que le groupement des neurochirurgiens africains participant à ces assises ont élu le professeur Abdessamad El Ouahabi, le consacrant président de l’Union africaine des Associations de neurochirurgie (CAANS).



R.M