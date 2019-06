Le Président de la Chambre des représentants prend part à un Forum parlementaire international à Moscou

30/06/2019 Libé

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, entame aujourd’hui lundi une visite à Moscou, où il prendra part au 2ème Forum « Développement et parlementarisme» organisé par la Douma d’Etat de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie. L’objectif de ce Forum est de «rechercher des solutions législatives efficaces et des réponses aux défis globaux». Le Forum se penchera également sur des questions d’actualité telles que la sécurité et la stabilité internationales, la base législative du développement de l’économie numérique, la jeunesse et l’environnement, entre autres. M. El Malki participera à cet événement à la tête d’une importante délégation parlementaire comprenant deux membres du Bureau de la Chambre des représentants, Slimane El Omrani et Mohammed Touimi Benjelloun, ainsi que les chefs de Groupe Driss El Azami El Idrissi du Groupe Justice et développement, Taoufik Kamil du Groupe du Rassemblement constitutionnel, Nourdin Moudiane du Groupe Istiqlali en de l’Unité et de l’Egalitarisme et Mohamed Moubdi du Groupe Haraki Le président de la Chambre des représentants aura des rencontres bilatérales de haut niveau, en marge de cet événement. Le Forum, qui se déroulera en présence d’un grand nombre de délégations parlementaires africaines, sera suivi, le 3 juillet, d’une Conférence parlementaire «Russie Afrique».