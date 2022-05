Le Premier secrétaire reçoit le vice-président du Congrès national du Honduras, préside une réunion du Bureau national de la Chabiba ittihadia et une réunion du Bureau politique du parti

Intenses activités diplomatiques et organisationnelles de l’USFP

23/05/2022

Comme à l’accoutumée et dans le cadre de la grande dynamique structurelle et organisationnelle qui s’inscrit dans la continuité naturelle de l’action militante de l’ensemble des Ittihadies et Ittihadis et qui a été enclenchée au lendemain du 11ème Congrès national de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), la journée du vendredi 20 mai 2022 a été très chargée, marquée par d’intenses activités à la fois diplomatiques et organisationnelles, en application des recommandations desdites assises et des orientations de la direction du parti quant à la détermination constante des différentes composantes de la formation à servir tous azimuts les intérêts supérieurs de la nation mais aussi à répondre assidûment aux attentes économiques et sociales de la population marocaine.



Ainsi, sous l’impulsion de la direction des instances du parti des forces populaires, d’intenses activités se sont succédées d’arrache-pied au siège central du parti à Rabat, ce vendredi.



En effet, le Premier secrétaire, Driss Lachguar, conscient du rôle crucial dévolu aux partis politiques consistant à contribuer activement à l’épanouissement et au rayonnement de la politique diplomatique du Royaume, notamment les actions dédiées à la défense prodigieuse de la cause sacrée de l’intégrité territoriale du pays, accompagné du président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, Abderrahim Chahid, des membres du Bureau politique du parti, Aïcha El Garji, Khaoula Lachguar et Mehdi Mezouari, a reçu le vice-président du Congrès national du Honduras et membre du parti libre, Rasel Antonio Tomé Flores.



Cette rencontre a été l’occasion de passer en revue les derniers développements de la situation internationale, d’échanger les points de vue et conceptions sur le contexte géostratégique mondial et de relever la convergence des visions des deux parties autour des questions politiques y afférentes, particulièrement la présentation d’éclaircissements sur le dossier du Sahara marocain.



A cet égard, le Premier secrétaire a exposé devant le dirigeant politique du Honduras les derniers développements politiques et diplomatiques qu’a connus la question de l’intégrité territoriale du Royaume, soulignant qu’il s’agit, là, de l’une des constantes principales du pays. Il a, par ailleurs, affirmé la volonté de l’USFP d’entreprendre un partenariat effectif avec le parti libre du Honduras à même de servir les intérêts des deux pays et peuples amis.



De son côté, M. Rasel Tomé a exprimé sa satisfaction d’être l’invité d’un grand parti de gauche aux prolongements historiques pertinents illustrant le long processus de militantisme consacré par les sacrifices de ses membres, tout en affirmant que cette rencontre marquera le point de départ de plusieurs visites et échanges en vue d’être, de part et d’autre, au fait de tous les dossiers d’intérêt commun et de fructifier la convergence des points de vue.



Par la suite, le Premier secrétaire, Driss Lachguar a présidé une réunion du Bureau national de la Chabiba ittihadia, tenue en conformité avec les décisions de la dernière réunion du Bureau politique du parti et en application des orientations du 11ème Congrès national. A cet effet, il a exposé dans son allocution d’ouverture les conceptions de la direction du parti quant à la mise en œuvre des résolutions du 11ème Congrès national, notamment celles relatives au parachèvement des structures organisationnelles du parti.



Dans un communiqué du Bureau national de la Chabiba ittihadia, ce dernier confirme la poursuite des préparatifs de l’organisation du 9ème Congrès de ladite organisation, indiquant que le calendrier des réunions des commissions thématiques issues de la commission préparatoire du Congrès sera annoncé très prochainement. En outre, le Bureau national appelle l’ensemble des militants de la Chabiba ittihadia à une mobilisation optimale et une participation efficiente à la dynamique organisationnelle que connaît le parti …



D’autre part, il convient de signaler que le membre du Bureau politique, Mehdi Mezouari, a été élu secrétaire régional de l’Union socialiste des forces populaires à la région de Casablanca-El Jadida-Settat.



Par ailleurs, en fin de journée, s’est tenue une réunion du Bureau politique de l’USFP sous la présidence du Premier secrétaire.



