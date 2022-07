Le Premier secrétaire reçoit des représentants du secteur syndical du parti à M'diq-Fnideq

04/07/2022

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu, récemment au siège central du parti à Rabat, Mohammed Mezioui, Hassan Ouafrassi et Abdessalam El Harrak qui représentent le secteur syndical du parti à M'diq-Fnideq, notamment le secteur privé, des taxis et du transport.



Ils ont présenté au Premier secrétaire de l’USFP un rapport sur la situation des travailleurs dans la province de M’diq-Fnideq et ont débattu du futur programme d’action.