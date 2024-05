Le Premier secrétaire déplore la démarche hégémoniste et exclusive du gouvernement reniant les valeurs du pluralisme et de la démocratie

Lors du 8ème Congrès provincial USFP/Rabat

02/05/2024

L’Union socialiste des forces populaires a tenu à son siège central, les 30 avril et 1er mai 2024, son huitième Congrès provincial de Rabat sous le thème « Un processus militant au service de la ville des lumières ».



La séance d’ouverture, présidée par le Premier secrétaire, Driss Lachguar, accompagné de l’ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Echoubki et de nombre de membres de la direction du parti des forces populaires (Bureau politique, Conseil national, direction de l’Organisation des femmes ittihadies, Bureau national de la J-USFP, Groupes socialistes-Opposition ittihadie aux deux Chambres du Parlement, élus de la région et de la préfecture de Rabat), s’est déroulée, pour la première fois de l’histoire de l’USFP, au Théâtre Mohammed V et s’est distinguée par la participation d’un nombre considérable de membres, de sympathisants et d’acteurs politiques et partisans à l’échelle nationale mais aussi régionale et provinciale.



Les travaux de cette station organisationnelle et structurelle, tenus conformément aux recommandations et résolutions du 11ème Congrès national du parti et modérés par le secrétaire provincial, Abdellatif Chantit, ont été marqués par l’allocution inaugurale prononcée par le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, qui a souligné, de prime abord, que l’organisation du 8ème Congrès provincial de Rabat revêt une importance particulière du fait de la charge civilisationnelle, historique et culturelle de cette grande ville de même qu’en vertu de sa posture politique privilégiée de capitale du Royaume du Maroc.



Le responsable ittihadi a mis, en outre, en avant que la tenue de ce congrès provincial ne peut être dissociée des rapports ancestraux qui ont toujours rattaché l’USFP à cette ville depuis les débuts du mouvement de libération nationale mais aussi lors de la période post-indépendance et tout au long du processus d’édification du Maroc moderne notamment avec l’avènement de la nouvelle ère.

Driss Lachguar a, dans cette même veine, mis en exergue l’histoire rayonnante et ancestrale de la ville de Rabat, rappelant qu’à cet effet, l’UNESCO l’a inscrite en 2012 sur la liste du patrimoine universel.



Par ailleurs, le Premier secrétaire du parti des forces populaires a déroulé une rétrospective exhaustive des différentes étapes du parcours historique édifiant de la capitale marocaine aussi bien avant qu’après l’indépendance du pays de même que pendant le processus du développement et de la démocratie locale aux niveaux des collectivités locales et des institutions parlementaires, les Chambres des députés et des conseillers. Il a également évoqué les rôles avant-gardistes joués par les militants ittihadis au sein du mouvement national, du mouvement estudiantin et celui des femmes, rappelant que l’USFP a assuré la première présidence du Conseil de Rabat à la suite de l’adoption la charte communale de 1976.



A ce propos, Driss Lachguar a pris soin d’indiquer que le martyr Mehdi Ben Barka avait été le premier député de Rabat de même qu’il avait présidé vers la fin des années 50 le Conseil national consultatif, le premier Parlement du Maroc.



Le dirigeant de l’USFP a enchaîné en mettant en évidence que le parti des forces populaires a toujours été omniprésent dans le développement de la démocratie représentative à travers l’ensemble des communes et chambres professionnelles et en notant que l’expérience ittihadie dans le domaine de la gestion des affaires locales de la ville a laissé son empreinte sur d’innombrables programmes, projets et conventions de développement, évoquant, d’autre part, la grande sollicitude Royale entourant Rabat notamment le programme Royal intégré «Rabat, capitale des lumières et des cultures» (…)



A ce propos, Driss Lachguar n’a pas manqué d’émettre certaines observations concernant Témara, Skhirat et Salé, ces grandes villes composantes de la capitale Rabat supposées suivre le même rythme de développement et de progrès que ce que vit la métropole aux niveaux du transport, de l’habitat, de l’enseignement et de la santé, entre autres, appelant, en conséquence, à la nécessité de se pencher sur ces volets en prenant soin de se focaliser sur les problématiques qui affectent les catégories vulnérables sur la voie de la consécration de la justice sociale et la lutte contre toutes les tares sociales qui pénalisent le développement urbain de ces zones et en s’employant à enraciner la justice sociale et à restructurer les quartiers clandestins qui manquent de tous les équipements et infrastructures adéquats…



Sur le plan politique, le Premier secrétaire a souligné que le gouvernement persiste dans son hégémonisme, notamment en signant, à l’occasion du 1er Mai, le dernier accord social tout en adoptant une démarche exclusive en matière de dialogue social écartant les syndicats de l’opposition, en particulier la FDT qui a pourtant contribué avec détermination aux négociations dans des secteurs publics vitaux tels que l’enseignement et la santé tout en étant un syndicat dûment représenté au Parlement, estimant que la persistance de l’exécutif dans sa démarche exclusive est un indice inquiétant quant au respect du pluralisme et de la démocratie.



Le responsable ittihadi a également mis l’accent sur l’importance du rôle central de l’action syndicale et sur l’impératif de la sortir du chaos en la consolidant et en la démocratisant mais aussi en procédant à la révision des lois encadrant les élections professionnelles (…)



D’autre part, le Premier secrétaire de l’USFP a appelé à l’arrêt urgent des agressions israéliennes ciblant le peuple palestinien, notamment dans la Bande de Gaza et à mettre fin au génocide en cours, tout en exprimant la solidarité inconditionnelle de l’USFP et de l’ensemble des Marocains à l’égard du peuple palestinien et de son droit à l’établissement de son Etat indépendant avec sa capitale Al Qods Ach-Charif.



Lors de cette séance d’ouverture, suscitant par ailleurs un intérêt particulier au vu de l’assistance exceptionnellement plurielle, outre l’ambassadeur de Palestine au Maroc, Jamal Echoubki, nombre de responsables usfpéistes et de militants ont défilé à la tribune dont le représentant de la Chabiba ittihadia à Rabat, la secrétaire régionale de l’OFI, Naïma El Mekaoui..



Un hommage a également été rendu à plusieurs dirigeants et militants ittihadis ayant marqué par leur action soutenue le militantisme ittihadi dans la capitale Rabat, notamment l’ambassadeur Mohamed Lakhsassi, le Haut-commissaire de la résistance et de l’Armée de libération, Mostafa El Ktiri, la militante de l’OFI, Amina Ouchelh, le président du syndicat national des commerçants et parlementaire ittihadi Hassan El Khettar…



Rachid Meftah