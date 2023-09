Le Premier secrétaire de l’USFP s’entretient avec le chargé d’affaires de l’ambassade d’Irak au Maroc

24/09/2023

Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a reçu, jeudi dernier, au siège central du parti à Rabat, le chargé d’affaires à l’ambassade d’Irak au Maroc, docteur Botan Dizayée, venu présenter «les condoléances du peuple et du gouvernement irakiens à notre pays à la suite du drame survenu des suites du séisme ayant touché plusieurs provinces et localités du Royaume.



Le chargé d’affaires à l’ambassade d’Irak à Rabat a transmis au Premier secrétaire l’expression de la solidarité de l’Irak et son entière disposition à soutenir le Maroc dans ses efforts visant à atténuer les répercussions de cette douloureuse catastrophe naturelle.



Cette rencontre a également été l’occasion de dérouler l’état des rapports entre les deux pays et les moyens de les développer à tous les niveaux. Ont été présents à cette entrevueAhmed ElAked et El Mehdi Mezouari, membres du Bureau politique du parti des forces populaires.