Le Premier secrétaire de l’USFP s’entretient au siège du parti à Rabat avec le ministre palestinien de l’Information

03/10/2024

Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a reçu, mercredi 2 octobre 2024 au siège central du parti à Rabat, une délégation palestinienne constituée du ministre Ahmed Aâssaf, responsable des médias officiels de l’Etat de Palestine accompagné de l’ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Choubki, du directeur général des informations à la télévision de Palestine, Mohamed Khalil, du directeur général de la radio «voix de Palestine», Aâid Oumaïr, du chef de rédaction du journal «Al Hayat Al Jadida», Mahmoud Abou Al Hayjae, du directeur général de la rédaction à l’Agence d’informations et de renseignements palestinienne, Mouhanad Jeddouae et du directeur du bureau «Ouafa» du ministre, Mohamed Khadr.



Ont pris part à cette rencontre dont les discussions se sont focalisées sur les différentes questions se rapportant aux développements survenus au Moyen- Orient, en particulier relatifs à la Palestine notamment au lendemain des évènements dramatiques d’après le 7 octobre, les membres du Bureau politique Abderrahim Chahid, Saïd Baâziz, Hamad El Aaked, Fatiha Sdass, Badiaâ Radi et Abdallah Essoubaïri.



Les deux parties ont abordé les enjeux et les derniers développements suscitant la nécessité d’une mobilisation générale et une grande réflexion quant à la poursuite de la défense et du soutien de la question palestinienne et des revendications légitimes du peuple palestinien dans les instances internationales.



A cet égard, l’accent a été mis sur la poursuite de la coordination et la concertation avec les différentes formations politiques marocaines avec en tête l’Union socialiste des forces populaires aussi bien au niveau interne que sur les fronts extérieurs qui constituent des stations importantes de la coordination agissante entre l’USFP et les différents forums démocratiques internationaux…