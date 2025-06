Le Premier secrétaire de l’USFP reçoit la direction de l’OMDH

30/06/2025

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a récemment reçu, au siège central du parti, une délégation de l’Organisation marocaine des droits humains (OMDH) conduite par son président Noufel Bouamri, en présence de plusieurs membres du Bureau politique de l’USFP.



Cette rencontre, marquée par une atmosphère de dialogue constructif, a porté sur les défis actuels des droits humains au Maroc et le rôle que peut jouer l’OMDH dans le renforcement de la dynamique associative nationale. Les deux parties ont rappelé l’importance de préserver la mémoire militante qui a forgé l’histoire des droits humains au Maroc, soulignant la contribution historique de l’USFP dans ce domaine.



Le Premier secrétaire a réaffirmé, en présence des membres du Bureau politique — Jamal Sebbani, Ahmed El Aked, Badiaa Radi, Mehdi Mezouari et Abdellah Sibari — l’engagement du parti à soutenir l’OMDH pour lui permettre de retrouver tout son éclat face aux défis nationaux et internationaux des droits humains.



Pour sa part, le président de l’OMDH a exprimé la volonté de la nouvelle direction de l’organisation d’ouvrir un dialogue permanent avec les forces politiques nationales, en premier lieu l’USFP, dans l’objectif de construire une action autonome, rigoureuse et en phase avec les mutations internationales et les priorités nationales en matière de droits humains.



La délégation de l’OMDH était composée de : Noufel Bouamri, Houssam Hab, Zineb Abou Zahour, Ahmed Hammouch, Amina El Kani, Mourad Hamdani, Ahmed Raqraqi et Abdelkhalek Boumsalhi.