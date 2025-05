Le Premier secrétaire de l’USFP reçoit Abbas Zaki, membre du Comité central du Fatah

06/05/2025

Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a reçu, lundi 5 mai courant au siège central du parti à Rabat, Abbas Zaki, membre du Comité central du mouvement « Fatah » et délégué général des relations arabes et avec la Chine populaire, accompagné de l’ambassadeur de l’Etat de Palestine au Royaume, Jamal Abdellatif Salah Ech-choubki.



Les deux parties ont passé en revue les derniers développements du dossier palestinien et des questions se rapportant à la situation au Moyen-Orient de même qu’elles ont abordé les défis géopolitiques arabes et internationaux.



A cet égard, Abbas Zaki a mis en avant le rôle de l’USFP quant à l’introduction de la question palestinienne au cœur des problématiques soulevées par l’Internationale socialiste mais aussi au sein de toutes les plateformes dans lesquelles l’USFP assure la primauté quant au plaidoyer international en faveur de diverses questions.



Pour sa part, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a mis l’accent sur la position de soutien du parti et son plaidoyer constant en faveur du droit du peuple palestinien à la défense de son territoire et à l’établissement de l’Etat de Palestine avec Al Qods comme capitale.