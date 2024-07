Le Premier secrétaire de l’USFP appelle les socialistes français à interagir positivement avec la position de leur pays en soutenant la souveraineté du Maroc sur son Sahara

La décision de Paris est une continuité de la position historique de la France toujours compréhensive de la politique marocaine

31/07/2024

Suite à l’annonce du soutien officiel de la France à la souveraineté du Royaume sur son Sahara, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, s’est adressé à l’ensemble des composantes de la gauche française, dont le Parti socialiste, les appelant « à la nécessité de considérer cette position d’un point de vue positif ».



Après avoir rappelé les contacts permanents au sein des institutions internationales, l’Internationale socialiste et les différentes visites entreprises, comme c’est le cas de celle effectuée à notre pays par Jean Luc Mélanchon, Driss Lachguar a dit qu’il « s’adresse à l’ensemble de la gauche, spécialement à nos camardes socialistes, l’appelant à interagir positivement avec l’initiative, de leur pays et à saisir l’importance de l’initiative qui a coïncidé avec la position française, relative à l’ouverture en matière de droits de l’Homme annoncée par S.M le Roi ».



Le Premier secrétaire a affirmé également que « la gauche qui suit les développements de la vie politique nationale et qui est consciente de l’enjeu existentiel de la question du Sahara pour l’ensemble du peuple marocain, dont la gauche nationale, ne doit pas perdre de vue que la Décision Royale est un message à la gauche de par le monde, comme c’est un message interne au peuple marocain ».



Suite à cela, Driss Lachguar a appelé la gauche française à « s’aligner au côté du Parti socialiste espagnol qui a pris une décision historique et courageuse visant à dépasser l’héritage du colonialisme, d’autant plus qu’il est au fait des dessous de cette question puisque son pays en avait été la puissance coloniale au cours des deux précédents siècles ».



Le Premier secrétaire a fait savoir que « nous attendons l’interaction positive de la part de nos voisins avec cette nouveauté et la compréhension de la dynamique internationale allant dans le sens d’une solution équitable pour le peuple marocain en vue de mettre un terme à un conflit artificiel qui n’a que trop duré, entravant le développement de la région maghrébine et freinant son intégration».



Pour Driss Lachguar, la lettre du Président français, Emmanuel Macron, à S.M le Roi Mohammed VI dans laquelle il annonce que «le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la Souveraineté marocaine» est la continuité de la position historique de Paris toujours compréhensive de la politique du Maroc quant à la préservation de son intégrité territoriale ». Il n’a pas manqué de saluer la décision française qui considère que le Plan d’autonomie proposé par le Maroc constitue dorénavant la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.



Le Premier secrétaire de l’USFP a indiqué que la lettre du Président français à S.M le Roi s’inscrit dans le cadre de cette continuité et constitue un retour à la position initiale de Paris basée sur une connaissance précise de l’histoire et de la géographie de la région après une période de flou au sujet de ce conflit monté de toutes pièces. Il s’agit, en effet, de la confirmation du bien-fondé de la position marocaine, sachant que le timing de l’annonce, coïncidant avec la commémoration du peuple marocain du 25ème anniversaire de l’accession de S.M le Roi au Trône, réaffirme la clairvoyance du Souverain dans la gestion du dossier de l’intégrité territoriale du Royaume.



Driss Lachguar a estimé que la position de la France s’inscrivant dans la continuité de ses positions antérieures va de pair avec celle de la communauté internationale, non seulement via les organisations internationales et les décisions onusiennes mais aussi à travers la succession des reconnaissances des Etats de la justesse de l’Initiative d’autonomie dans le cadre de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son territoire de Tanger à Lagouira.



H.T