Le Premier secrétaire de l’USFP appelle à la consolidation des acquis de la profession d’ avocat

A l’ouverture de la réunion du Secrétariat national du secteur des avocats ittihadis

16/12/2022

Le SNSAI déclare son adhésion pleine et active au chantier Royal dédié à la réforme du statut de la famille tout en réaffirmant la mobilisation collective des avocates et avocats ittihadis dans ce sens

Le Premier secrétaire du parti a tenu à exprimer sa profonde considération du combat mené par les avocats marocains pour “défendre leur noble mission avec ses portées humaines et de droits de l’Homme”

Driss Lachguar Un vibrant hommage à l’exploit historique et inédit réalisé par l’Equipe nationale de football

Le Secrétariat national du secteur des avocats ittihadis a tenu au siège central de l’Union socialiste des forces populaires à Rabat une réunion ordinaire sous la présidence du Premier secrétaire du parti, maître Driss Lachguar.A l’ouverture des travaux de cette rencontre par le coordinateur national du secteur des avocats ittihadis, le bâtonnier Allal El Bassraoui, le Premier secrétaire du parti des forces populaires a prononcé une allocution qu’il a, de prime abord, introduite par un vibrant hommage à l’exploit historique et inédit réalisé par l’Equipe nationale de football à travers son épopée glorieuse qui l’a projetée dans les phases finales de la Coupe du monde au Qatar.Le responsable ittihadi a mis en exergue l’esprit patriotique qui anime l’évolution vertigineuse de toutes les composantes de notre héorique équipe nationale, joueurs, encadrants sportifs, cadres techniques et administratifs de même qu’il a loué la symbiose régnant parmi l’ensemble de tous ces éléments.Driss Lachguar n’a pas manqué, par ailleurs, d’évoquer avec grande fierté les scènes de liesse et de joie qui ne cessent de traduire la solidarité de toute la population à travers les différentes régions du Royaume, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest et dans les coins et recoins des villes et villages du pays. A cet égard, il a souligné la consistance constante de la cohésion et de l’unité indéfectible du peuple marocain et son soutien inconditionnel aux Lions de l’Atlas quant aux sacrifices qu’ils déploient et dont ils partagent les fruits avec le peuple marocain et toutes les forces et pays amis à travers le monde.D’autre part, abordant la profession des robes noires, le Premier secrétaire du parti a tenu à exprimer sa profonde considération du combat mené par les avocats marocains pour «défendre leur noble mission avec toutes ses portées humaines et de droits de l’Homme », combat qui s’est illustré, selon maître Lachguar, par l’unité de leurs rangs et leur rassemblement autour de leurs institutions professionnelles et représentatives.Il a, dans ce contexte, appelé l’assistance à exploiter cette lutte militante dans la réalisation de davantage d’acquis afin de consolider la profession d’avocat, renforcer son indépendance et élargir son champ d’action, favorisant ainsi la garantie d’une vie séante et digne à tous les avocates et avocats.De son côté, le coordinateur national du secteur des avocats ittihadis, a présenté un exposé dans lequel il a retracé les derniers développements du dossier revendicatif des robes noires à travers un exercice d’évaluation global de la bataille menée par les avocats marocains et des péripéties du dialogue entre l’Instance des barreaux des avocats du Maroc et le gouvernement concernant aussi bien le dossier de la fiscalité que le statut de la profession et les différentes lois afférentes à la justice.Le bâtonnier Allal El Bassraoui a, ensuite, évoqué les assises du Congrès de ladite instance, tenu à Dakhla et a rappelé les débats et les issues de ces travaux, en mettant en avant la participation nombreuse, mais aussi la présence importante et active de nombre de bâtonniers africains. Il a, là-dessus, mis l’accent sur la nécessité de multiplier les suggestions et concevoir les chantiers sur lesquels les avocats ittihadis doivent, à l’avenir, orienter leur action.Ensuite, à l’issue d’un débat exhaustif s’articulant autour de différentes questions à caractère conjoncturel tant sur le plan partisan qu’au niveau sectoriel, le Secrétariat national du secteur des avocats ittihadis a émis un communiqué dans lequel il a mis en relief la fierté et la reconnaissance de tous ses membres et structures quant à l’épopée réalisée par notre sélection nationale lors des phases finales de la Coupe du monde au Qatar et au rayonnement du pays généré par leur action glorieuse, en reprenant les expressions du Premier secrétaire du parti soulignant que c’est une occasion non négligeable de traduire la synergie de toutes les forces vives de la nation et leur rassemblement à toute épreuve autour des institutions du pays mais aussi de mettre en relief le soutien et la solidarité agissante des pays frères et amis.L’Instance ittihadie des robes noires rend, en outre, dans son communiqué hommage à l’ensemble des avocates et avocats pour leur attachement inconditionnel à la noblesse de leurs missions et à la défense de leurs dossiers professionnels dans un cadre de solidarité exemplaire.Le Secrétariat national du secteur des avocats ittihadis se réjouit, en outre, des résultats réalisés et met l’accent sur la nécessité de les exploiter dans le dialogue avec le gouvernement autour des questions ayant trait à leur situation professionnelle en vue d’ancrer tous les acquis et de consacrer l’approche participative quant à tous les dossiers relatifs à la profession et la justice d’une manière générale.Le communiqué de ladite corporation ittihadie a invité également l’Association des barreaux d’avocats du Maroc à veiller sur la mise en place d’une conception globale quant au traitement de la question fiscale et d’une formulation de règles prenant en considération le principe de la justice fiscale et tenant compte de la nature de la profession, ses missions et la situation de ceux qui l’exercent, de même que la nature des affaires dont ils ont la charge de défendre …D’autre part, le Secrétariat national n’a pas manqué d’exprimer, dans son communiqué, son inquiétude au sujet de la problématique du statut de la profession du fait que la loi actuelle suppose assurément l’adéquation de ses dispositions avec les développements de la situation professionnelle des avocats, et ce en se référant à la teneur de la Constitution de 2011 et des traités internationaux y afférents. A ce propos, le texte prend note de l’engagement du gouvernement à recourir à la démarche participative concernant la mise en œuvre de toutes les dispositions que devraient acter toute révision future.Et de déclarer, parallèlement à tout ce qui précède, son adhésion pleine et active au chantier Royal dédié à la réforme du statut de la famille tout en réaffirmant la mobilisation collective des avocates et avocats ittihadis aux côtés de toutes les formations politiques parallèles et sectorielles et de toutes «les forces qui partagent avec nous les valeurs de démocratie et de modernité» dans l’objectif d’asseoir un statut traduisant l’attachement du Royaume aux valeurs constitutionnelles et aux conventions et traités internationaux relatifs à l’égalité, l’équité, la parité et les droits de l’enfance, en cohérence avec les mutations sociétales que connaît notre pays et avec l’esprit contemporain quant aux nobles valeurs humaines (…)