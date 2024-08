Le Premier secrétaire de l’USFP adresse ses condoléances au peuple et à la direction palestiniens

Suite au décès du grand militant Farouk al-Kaddoumi

23/08/2024

Le grand militant palestinien et l’une des figures du mouvement de libération nationale Fath, Farouk al-Kaddoumi, a rendu l’âme jeudi 22 août 2024 à la capitale de la Jordanie, Amman.



Farouk al-Kaddoumi, alias Abou Loutf, a quitté notre monde, après une longue lutte contre l’occupation et dans des circonstances considérées comme l'une des étapes les plus sombres de la cause et du peuple palestiniens à la suite de la guerre d'extermination menée à Gaza et dans le reste du territoire palestinien occupé.



Les Marocains et les forces vives de notre pays, et à leurs têtes l'USFP, connaissaient le défunt comme l'une des personnalités les plus marquantes qui ont dirigé la diplomatie palestinienne à des moments cruciaux de l'histoire de la Palestine, aux niveaux arabe, régional et international, et qui a visité à plusieurs reprises notre pays.



Farouk al-Kaddoumi, né en Cisjordanie en 1931, a été l'un des premiers à s'engager dans l'action politique nationale et à participer aux côtés du leader emblématique Yasser Arafat, des martyrs Abou Jihad et Abou Iyad, ainsi que de l'actuel président de l'Autorité nationale palestinienne, Mahmoud Abbas Abou Mazen. Il fut également l'une des personnalités les plus éminentes de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).



En ces douloureuses circonstances, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, présente, en son nom et au nom de tous les militants de l’USFP, ses plus sincères condoléances et ses sentiments de compassion au peuple palestinien, au mouvement Fath, à l’OLP, unique représentant légitime du peuple palestinien, et au président palestinien et son compagnon de lutte, Mahmoud Abbas, implorant le Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa Sainte Miséricorde et de L'accueillir dans Son vaste paradis.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.