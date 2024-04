Le Premier ministre palestinien et ministre des Affaires étrangères loue les positions constantes de Sa Majesté le Roi en soutien à la cause palestinienne

01/04/2024

Le Premier ministre palestinien et ministre des Affaires étrangères, Mohammed Mustafa, a salué, dimanche, les positions constantes de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en soutien à la cause palestinienne.



M. Mustafa a eu dimanche un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, rapporte l'Agence de presse palestinienne (WAFA).



Lors de cet entretien, M. Bourita a félicité M. Mustafa chargé par le Président palestinien de former le nouveau gouvernement, tout en lui confiant également le portefeuille des Affaires étrangères. Il a aussi souhaité plein succès au nouvel exécutif dans sa mission au service du peuple palestinien et pour la défense de ses droits légitimes, selon la même source.



Les deux parties ont réitéré, à cette occasion, leur détermination à poursuivre la coopération et la coordination, conformément à la vision commune de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, et Son Excellence le Président Mahmoud Abbas.