Le Premier ministre irakien indemne après une “tentative d'assassinat” au drone

07/11/2021

Le Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi est sorti indemne d'une "tentative d'assassinat ratée" dans la nuit de samedi à dimanche au moyen d'un drone piégé qui a visé sa résidence à Bagdad, une nouvelle escalade dans la crise que traverse l'Irak.



Les Etats-Unis ont aussitôt condamné un "acte apparent de terrorisme" et le président irakien Barham Saleh a évoqué une "tentative de renversement de l'ordre constitutionnel". Cette attaque, qui n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, est la première à viser la résidence de M. Kazimi, au pouvoir depuis mai 2020. Elle survient au moment où les partis mènent des tractations en vue de former des coalitions parlementaires sur la base des résultats préliminaires des législatives du 10 octobre.



L'Alliance de la conquête, vitrine politique du Hachd al-Chaabi, une influente coalition d'anciens paramilitaires pro-Iran, a vu son nombre de sièges fondre à l'issue du vote et dénonce une "fraude" électorale. Certains partisans du Hachd accusent M. Kazimi d'être "complice" de cette "escroquerie".



Sur Twitter, Moustafa al-Kazimi a appelé au "calme et à la retenue de la part de tous pour le bien de l'Irak". "Ma résidence a été la cible d'une agression lâche. Dieu soit loué, je vais bien, ainsi que ceux qui travaillent avec moi", a-t-il ensuite déclaré dans une courte vidéo où on le voit assis à un bureau.



Selon son bureau, cette "tentative d'assassinat ratée" a été perpétrée au moyen d'"un drone piégé". Une source sécuritaire a indiqué à l'AFP que deux gardes du corps du Premier ministre avaient été blessés. La Zone verte dans laquelle se trouve sa résidence est un périmètre ultra-protégé situé au coeur de la capitale irakienne et qui abrite l'ambassade américaine et des bâtiments gouvernementaux.



Sur des photos distribuées parles services de M. Kazimi, on pouvait voir des gravats sur le sol et des escaliers extérieurs endommagés. "Nous sommes soulagés d'apprendre que le Premier ministre est indemne. Cet acte apparent de terrorisme, que nous condamnons fortement, visait le coeur de l'Etat irakien", a affirmé à Washington le porte-parole du département d'Etat Ned Price. "Nous (...) avons offert notre assistance dans leur enquête sur cette attaque", a-t-il ajouté.



La mission des Nations unies en Irak a aussi condamné l'attaque dans les "termes les plus forts". L'influent leader chiite Moqtada Sadr, dont le courant arrive en tête des élections, a évoqué une attaque "contre l'Irak et le peuple irakien". Les forces de sécurité ont été déployées en nombre dans la Zone verte et à ses abords, selon un journaliste de l'AFP.



Les offensives contre la Zone verte sont récurrentes et elles ont souvent visé par le passé l'ambassade américaine. Les attaques au drone piégé se sont multipliées ces derniers mois, notamment contre les intérêts américains, à Bagdad et à Erbil, au Kurdistan d'Irak.



L'attaque de dimanche survient au moment où l'Irak est secoué par de fortes tensions politiques liées aux élections législatives du 10 octobre. Pour protester contre les résultats du scrutin, des partisans du Hachd alChaabi observent des sit-in à deux entrées différentes de la Zone verte. Et des heurts ont mis aux prises vendredi plusieurs centaines d'entre eux avec les forces de sécurité près de la Zone verte. Selon une source sécuritaire, un manifestant est mort, tandis qu'une source au sein du Hachd alChaabi a évoqué "deux morts". Vendredi, Qaïs al-Khazali, le chef d'Assaïb Ahl al-Haq, l'un des principaux groupes pro-Iran du Hachd alChaabi, avait mis en garde contre "toute tentative d'acteurs liés aux services de renseignement de bombarder la Zone verte et d'accuser ensuite les factions de la résistance", nom que se donnent les pro-Iran, farouchement anti-américains.



Une partie des Irakiens accusent le Hachd, qui a combattu le groupe jihadiste Etat islamique et qui est désormais intégré à l'Etat irakien, d'être le relais de l'Iran dans leur pays. Ils lui attribuent la responsabilité des assassinats et des enlèvements de militants anti-pouvoir qui se sont soulevés en octobre 2019.



Malgré sa déroute électorale, cette coalition devrait rester une force politique importante au Parlement, grâce au jeu des alliances et la cooptation des élus indépendants. Selon les résultats préliminaires, le courant sadriste a remporté la première place aux législatives, avec plus de 70 sièges sur les 329 que compte le Parlement. Les résultats définitifs devraient être publiés d'ici quelques semaines.