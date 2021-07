Le Portugais Tiago Rodrigues, premier étranger à diriger le Festival d’Avignon

07/07/2021

Le metteur en scène portugais Tiago Rodrigues a été nommé directeur du Festival d’Avignon, devenant ainsi le premier étranger à prendre les commandes de la plus importante manifestation de théâtre et de spectacle vivant du monde par le nombre de créations et de spectateurs réunis, depuis sa création en 1947. Le Portugais succèdera à Olivier Py à partir de septembre prochain, a annoncé la ministre française de la Culture Roselyne Bachelot lors d’une conférence de presse à Avignon. La direction de l’édition 2022 sera encore assurée par Olivier Py tandis que le Portugais Tiago Rodrigues, dont la nomination intervient alors que la 75e édition du célèbre Festival s’ouvre le jour même, préparera la prochaine édition de 2023. Sa nomination comme prochain directeur a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration du Festival d’Avignon. Il prendra ses fonctions le 1er septembre 2022 pour un mandat d’une dure e de quatre ans renouvelable une fois. Acteur, auteur et metteur en scène, Tiago Rodrigues devra quitter le Portugal et le Théâtre national Dona Maria II, qu’il dirige depuis 2014 à Lisbonne pour devenir 7e directeur du festival en plus de 70 an. “C’est le plus beau festival de théâtre au monde, c’est une aventure à laquelle je vous promets que je vais consacrer toutes mes énergies, essayant de contribuer à cette grande fête de la liberté artistique et de la démocratisation culturelle”, a-t-il déclaré lors d’un point presse au Palais des Papes, haut lieu de la ville et du Festival. “Tiago Rodrigues vient d’être nommé et ça me remplit le cœur de joie”, a réagi de son côté Olivier Py, qui a félicité son successeur lors d’un point presse qui a suivi sa nomination par Roselyne Bachelot.