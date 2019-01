Le Polisario instaure l’omerta sur les détournements de fonds perpétrés par ses dirigeants

28/01/2019 A.E.K

Malgré les demandes persistantes de plusieurs de faire la lumière sur les dépenses des fonds publics, le prétendu parlement du Polisario, par la voix de son président, a opposé un refus catégorique à cette demande dont les résultats mettront à nu les détournements perpétrés par plusieurs dirigeants, tant militaires que civils. La demande des prétendus parlementaires fait suite aux révélations sur les magouilles du Front Polisario dans le cadre de l’affaire des «2,5 millions d’euros offerts par l’Algérie».

Rappelons que la demande d’enquête avait été formulée par certains membres du prétendu parlement après que le membre Dih Naoucha avait entamé un sit-in pour réclamer l’ouverture d’une enquête et la publication des résultats qui en découleront.

Suite à cette décision de Dih Naoucha, les populations se sont regroupées devant le prétendu parlement Rabouni demandant l’ouverture de l’enquête revendiquée par celui-ci à propos des départements de la santé, de l’enseignement, de l’intérieur en sus de la prétendue primature et du secrétariat permanent du Front.

En l’occasion, les manifestants ont également demandé l’application de sanctions contre tous ceux qui ont détourné des deniers publics

Le sit-in des populations dénonçant les détournements par les chefs du Polisario des aides humanitaires internationales coïncide avec la décision de l'Union européenne ayant clairement réaffirmé qu'elle ne reconnaît pas la chimérique RASD qui consolide la pertinence et le bien-fondé des positions du Royaume et met à mal la direction du Polisario prise entre le marteau des dénonciations à l’intérieur des camps et l’enclume des retraits de reconnaissances qui fusent tant sur le continent qu’en Europe et en Amérique du Sud.